Michael Caine vive un gran presente. A sus 90 años, los halagos por su labor como actor no cesan tras el reciente estreno del film The Great Escaper, en el que tiene el protagónico. Y son justamente las críticas positivas las que lo llevaron a tomar la decisión que había pospuesto en los últimos años: retirarse de la actuación.

Desde 1956, Michael Caine conquistó al público con sus interpretaciones. Con un total de 160 participaciones en películas, televisión y teatro, el hombre se convirtió en el gran emblema de la actuación. Gánster, comandante, un seductor, psiquiatra, científico, médico y mayordomo fueron algunos de los papeles que lo colocaron al frente de aplausos por parte de la audiencia, y que algunos de ellos le valieron importantes premiaciones. Alfie; La Huella; Los Teleñecos en cuentos de Navidad; Austin Powers en Miembro de Oro; Kingsman: Servicio Secreto; El truco final (El prestigio); Origen; ‘Interstellar; Dunkerque y Tenet, conforman la extensa lista de éxitos que encaró.

Michael Caine en Alfie 1966

A los 90 años decidió ponerle fin a su carrera en el cine, y lo hizo cumpliendo con sus propias palabras luego de amagar en diversas ocasiones acerca de su retiro. “No paro de decir que voy a retirarme. Pues bien, ahora es el momento. Me dije que acababa de hacer un filme en el que interpreté el papel principal y por el que recibí unas críticas increíbles... ¿Qué voy a hacer que pueda superar eso?”, expresó este sábado en diálogo con BBC Radio 4, con el que ofició su decisión.

Es que recientemente se estrenó The Great Escaper, en el que interpreta el protagónico en la piel Bernie Jordan, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, que decidió escapar de la residencia de ancianos en la que vivía para dar el presente en un evento en memoria por los 70 años del Desembarco de 1944 en Francia. La aventura de su camino es retrato en el film, en el que comparte elenco con Glenda Jackson, que falleció antes de que la película saliera a la luz.

Michael Caine anunció que ya no actuará más Manfred Werner - Vienna International Film Festival

Y fue justamente su papel principal el que lo impulsó a jubilarse, para dejar su trabajo con un gran éxito. “Los únicos papeles que pueden darme ahora son los de hombres de 90 años. O quizá de 85. No serán roles protagonistas. No hay protagonistas de 90 años, hay chicos y chicas jóvenes, seductores. Así que me dije que lo mejor es marcharme”, reveló el hombre sobre el análisis que hizo, por el que comunicó su decisión.

Tan solo semanas atrás había brindado una entrevista con The Telegraph, en el que indicó que su dificultad para caminar lo llevaba hacia el camino al retiro, pero lo cierto es que en 2021 había esbozado la posibilidad de ponerle fin a su carrera y eso no sucedió. Es por ello que los fans se mostraron esperanzados a que eso aún no suceda. Sin embargo, esta última declaración pareciera ser la última al respecto, y la definitiva por parte del actor británico.

Michael anunció su retiro de la actuación XX

Dueño de seis premios Oscar, once Globo de Oro, dos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y ocho Premios BAFTA, entre tantos otros que recibió como también reconocimientos en todo el mundo, Michael Caine deja la vara muy alta para todos aquellos actores que buscan seguir su camino y convertirse en un emblema de la industria.