Michael Caine, el sir inglés que está dispuesto a dejar el alcohol por sus nietos

El actor británico Michael Caine cumplió en marzo 88 años y, al parecer, tomó decisiones importantes. “He decidido vivir un poco más, he reducido mi consumo de alcohol y tengo una nueva perspectiva de vida. Pensé que no iba a tener nietos y, de repente, tengo tres. Ser abuelo me ha dado una nueva oportunidad de vida”, aseguró a la revista británica Candis. Los “culpables” de todo son sus nitos: Taylor, de 11 años; y los gemelos Miles y Allegra, de 10.

El veterano astro, ganador del premio Oscar, el Globo de Oro, el Bafta y el SAG; el intérprete que siempre optó por el perfil bajo, el que puede jactarse de haber rodado más de cien películas y teleseries: hace casi 5 décadas que está casado Shakira Baksh con quien tuvo una hija (la anterior, fue de su otro matrimonio).

Michael Caine, su mujer Shakira Baksh y su hija Natasha GROSBY GROUP

Caine ya había dado un primero paso hace 4 años. En aquella oportunidad, algunos problemas de salud lo obsesionaron con la idea de tener cáncer, por lo que ya había comenzado a revisar algunos hábitos. “Quiero ver crecer a mis nietos (...). Reduje el consumo de alcohol y siempre estoy buscando las mejores opciones para prevenir al cáncer. Y eso implica no comer determinadas cosas y otras sí”, había contado en aquella vez a The Sun on Sunday. En el reciente reportaje volvió con el tema. “Son mi fuente de juventud y me han dado una nueva oportunidad de vida sin ninguna de las preocupaciones o problemas. Estoy completamente enamorado de ellos y de mi esposa también”, declaró el intérprete de películas como Alfie, Educando a Rita, Hannah y sus hermanas y Las reglas de la vida, entre otros tantos títulos.

Pero lejos de esas filmaciones, de los premios, de tratarse de un caballero inglés, su actual postura pasa por estar más tiempo con su gente, con su familia. “Tuve algunos momentos de éxito en mi vida, gané dos premios de la Academia y me dieron el título de Sir... Pensaba que no podía haber nada mejor que eso, pero luego tuve a mis nietos y ellos son mejor que cualquier otra cosa”, manifestó. Su mayor logro, según ha confesado, son sus dos hijas: Dominique, fruto de su primer matrimonio con la actriz Patricia Haines; y Natasha, fruto de su larga unión con Baksh.

Caine y su mujer en el Caribe, en 2018, cuando él se reponía de una lesión GROSBY GROUP

Aunque todo parecería indicar que decidió quedarse en su casa jugando con sus nietos, este señor de la actuación nacido en el ámbito de una familia obrera, que durante su juventud lavó platos en un restaurante o trabajó en una lavandería mientras soñaba con ser actor, este año estrenó en el Festival de Berlín el film Best Sellers, una comedia dramática dirigida por Lina Roessler.

Y está claro que Caine no está dispuesto a renunciar a su vocación, esa que le marcó el camino a seguir desde muy joven. “Hice de todo para llegar a tener mi primer personaje. Me esforcé mucho, pero siempre supe lo que quería”, dijo hace algunos años.

Cuando consiguió ir teniendo pequeños papeles conoció a su primera esposa, la actriz Patricia Haines, pero sus inseguridades convirtieron este primer matrimonio en un tormento. “Era inmaduro. No podía llevar adelante una vida familiar y tolerar las adversidades de una carrera que todavía no estaba consolidada, ni mucho menos”, dijo en un homenaje que le realizaron cuando cumplió 70 años. Se separaron siete años después de casarse y ella murió en 1977, a los 45 años.

Michael Caine y su mujer, Shakira, con quien lleva casi 50 años en pareja GROSBY GROUP

En la vida de Caine comenzaron a llegar los papeles protagonistas, pero el actor sentía el dolor del fracaso y la soledad en su vida personal. Pasaron nueve años hasta que conoció a Shakira Baksh, por quien se sintió atraído viéndola bailar en televisión en el anuncio de un café. Tanto como para estar dispuesto a viajar a Brasil inmediatamente para conocerla, algo que no hizo falta porque un amigo le informó que ella era de Guayana, pero que estaba viviendo en Londres. El actor tuvo que insistir mucho hasta que la modelo y actriz accedió a tomarse una copa con él, pero se casaron en 1973, tuvieron a su hija Natasha y desde entonces continúan juntos. Shakira ha sido su gran amor y también su tabla de salvación: “Sin ella me hubiera convertido en un alcohólico y me hubiese muerto hace años”, confesó en una entrevista. “Conocer a mi mujer, me hizo recuperar la vida”, añadió.

Eso no significa que en tantos años de matrimonio no hayan tenido que sortear alguna crisis, pero ninguna de ellas ha llegado a romper su pareja. Ahora solo teme al fantasma del dolor, tiene a sus hijas y nietos como anclas que le sujetan con emoción a la vida y afirma que el cine tendrá que ser el que prescinda de él y no al contrario.

EL PAIS