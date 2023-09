escuchar

Luego de un amague y una extensa historia dentro del mundo del cine, Michael Caine anunció su retiro. Como si la situación fuera obvia para todo el mundo, el actor británico fue contundente a la hora de hacer pública su decisión: “Tengo 90 malditos años y ya no puedo caminar bien. Es una especie de retiro”, aseguró en una entrevista que le brindó al diario The Telegraph.

Esta no es la primera vez que Caine habla del final de su carrera, aunque parece la definitiva. En 2021, el eterno actor secundario sorprendió al decir que su papel en la comedia Best Sellers, de la directora Lina Roessler, podía ser su última participación en un film. De inmediato, los representantes del eterno Alfred de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan salieron a aclarar que el anuncio era prematuro y que, incluso, el actor ya estaba considerando protagonizar dos nuevas películas.

El último gran desafío

Si la determinación de Caine es no volver a filmar, entonces su último film será The Great Escaper, que se estrenará en octubre. La película, coprotagonizada por Glenda Jackson, está basada en la historia real de Bernard “Bernie” Jordan, un veterano de la Marina Real británica que desapareció del hogar de ancianos donde vivía a los 89 años para viajar a Francia y poder asistir al 70 aniversario del Día D, el hecho histórico que tuvo lugar sobre el final de la Segunda Guerra Mundial cuando los militares aliados desembarcaron en Normandía.

“Estuve muy feliz de hacerlo”, contó Caine en relación a su último gran proyecto. “Me encantó el personaje de Bernie. Pensé que era increíble y, además, está muy bien escrito”, explicó sobre el film. “Con Covid y todo eso, hacía tres años que no hacía una película y pensaba que estaba acabado. Y de repente lo hice y lo pasé de maravilla”, agregó.

Tomar el compromiso de ponerse en la piel del protagonista de la película resultó un trabajo duro para Caine. Sin embargo, se mostró orgulloso de haber asumido el compromiso y reveló cómo logró hacer algunas de las más extenuantes tomas. “Me dieron un muy buen bastón y pude hacer las escenas que lo necesitaban. Solo los haría una vez y luego me caería -bromeó-. Pero basta una toma y listo. Olvídalo”.

Michael Caine y Christian Bale en Dark Knight Rises

En ese momento, intervino Oliver Parker, director del film. “Tuvimos cuidado de asegurarnos de que Michael no trabajara en demasía. Y coordinamos para que se moviera al ritmo que podía. Para él haber vuelto a actuar después de no haber hecho una película durante un tiempo, y en la forma en que lo hizo, fue toda una cosa”, destacó.

“Rara vez lo he visto interpretando un personaje que tenga tanta fragilidad”, añadió Parker. “Él siempre ha sido Michael Caine: despreocupado, confiado y tranquilo. Aquí interpreta a un hombre que lucha por mantener el control. Y para que la audiencia crea eso, él realmente tuvo que compartir sus vulnerabilidades. Realmente me emocionó la capacidad de Michael para hacer eso”, cerró.

Michael Caine y su actual mujer, Shakira, con quien lleva más de 45 años en pareja GROSBY GROUP

El final, a “la vuelta de la esquina”

Tener 90 años no es fácil. Por lo menos así lo describió Caine. “Lo peor es que muchas cosas desaparecen de tu vida. No puedes correr, no puedes jugar al fútbol y poco a poco te das cuenta de que te estás acercando a la muerte”, enumeró. Sin embargo, adelantó que no le teme al instante final.

“(La muerte) podría estar a la vuelta de la esquina a los 90 años”, explicó. “Pero estoy bastante feliz. Estoy sentado aquí escribiendo, haciendo lo mío. Me gusta. Tengo dos hijos, tres nietos y una esposa… Eventualmente todos se unirán a mí”, analizó. “Nadie va a decir: ‘Lamento mucho que vayas a morir; desearía que fueras como yo y no murieras’. Todo el mundo va a morir”, completó.

En una especie de balance final, Caine se mostró más que conforme con lo que logró a lo largo de su vida. “Al menos he vivido hasta los jodidos 90 años. No morí a los nueve, ni a los 19 ni a los 29. Tengo 90 años y he tenido la mejor vida posible que pude haber imaginado. La mejor esposa posible y la mejor familia posible. Puede que no sean la familia que otras personas dirían ‘es la mejor familia posible’, pero para mí sí lo es”, cerró.

