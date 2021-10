El arrepentimiento de Melina Lezcano tras su cruce con Jimena Barón: “No fue con mala intención”

Semanas atrás se dio una inesperada polémica. Mientras que Jimena Barón mantenía en secreto su relación con Matías Palleiro, Melina Lezcano lo hizo público en una emisión en vivo. Y es que el joven es exnovio de la cantante de Agapornis. Si bien la modelo tuvo desafortunada frase que desencadenó una escalada mediática, aprovechó su paso por La Academia (eltrece) para pedirle disculpas a La Cobra.

“Jimena se está cog... a mi ex”, fue la frase de Melina que derivó en un escándalo. Lejos de ignorar que podía traerle problemas, se comunicó con la cantante por Instagram, aunque no recibió ninguna respuesta.

Días más tarde, las protagonistas de esta historia tuvieron que verse las caras en La Academia (eltrece). Barón como jurado y Lezcano como invitada de Candela Ruggeri en un ritmo.

Su ingreso a la pista fue como el de cualquier otro. Aplausos, música, gritos y la voz de Marcelo Tinelli introduciéndola. Sin embargo, cuando fue el turno del jurado de tomar la palabra, la previa se volvió un tanto tensa. “Qué mal que estuviste con Jimena Barón”, le dijo Ángel De Brito sin vueltas. Luego, agregó: “Ella fue la que buchoneó todo”. De esta manera, el periodista revivió los dichos de Lezcano.

La mirada de Barón combinaba una seriedad e incomodidad mientras que el conductor le daba la palaba a la participante para que contara qué pasó.

“Fue sin querer”, fue lo primero que atinó a decir en su defensa. Mirando directamente a la jurado. “Quiero pedirte disculpas públicas. Yo te escribí por Instagram pero... te lo quería decir personalmente. Flashé que no había nada y dije: ‘Ah, pero si está con mi ex’”, añadió.

Sin sonreír y con poco ánimo de conciliar, Jimena le respondió tajante: “No lo leí lo de Instagram pero bueno, lo hablamos en otro momento. Tenemos mucha gente en común, lo podemos hablar por WhatsApp”.

Abordada por el equipo de La previa de La Academia (Ciudad Magazine), Lezcano profundizó sobre lo ocurrido y reflexionó acerca del intercambio con La Cobra.

“La sentí como que realmente me dijo: ‘Fuiste una bol.. pero está bien, te perdonamos’. Soy una mina que va de frente así que me gustaría decírselo. A ver, somos mujeres, sororidad ante todo. Me mandé una caga..., no fue con mala intención. Jimena no es mi amiga, el error es que yo me metí en un terreno que no me correspondía, me olvidé de que estaba la cámara prendida”, analizó.