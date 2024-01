escuchar

Pese a que mantenían una gran amistad, la cual mostraban públicamente, Melina Lezcano y María Candelaria Molfese, más conocida como Cande Molfese, se distanciaron y se convirtieron en dos desconocidas. Ante la reiterada duda de sus seguidores, la excantante de Agapornis dio a conocer por qué se peleó con la exactriz de Violetta (Disney Channel).

Como es habitual, la vocalista abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram, cuenta en la que tiene 627.000 seguidores, y contestó algunas dudas de sus admiradores. Al cruzarse con un cuestionamiento recurrente, decidió ponerle fin a las especulaciones. “Esta pregunta es la más recurrente de todas. Voy a contarlo porque la verdad es que no hay nada que ocultar”, lanzó.

Melina Lezcano, Facundo Gambandé y Cande Molfese Gerardo Viercovich

“No pasó nada. Sinceramente, no pasó nada. Yo tampoco sé mucho qué pasó”, siguió la modelo sobre por qué cortó el vínculo con la novia de Gastón Soffritti.

“Simplemente, yo hice una pregunta de si ‘estaba todo bien’ y del otro lado recibí ‘que no estaba para tener un vínculo tan intenso como el que teníamos’ y como que había una necesidad de un distanciamiento”, explicó.

“Básicamente, no quería seguir siendo mi amiga y yo no estoy para rogarle amor a nadie, amorcito”, señaló y concluyó: “Ustedes ya saben cómo soy. ¡Pim, pam, pum! No pasó nada. Nos queremos mucho, fue una persona re importante para mí. En lugar de un ‘amor de verano’ se podría decir que fue un ‘amor de pandemia’”.

Melina Lezcano se refirió al abuso que sufrió y cómo afectó la relación con su mamá

Melina Lezcano ganó popularidad por ser, durante una década, la vocalista de Agapornis, la banda de cumbia que hoy tiene la voz de Juliana Gallipoliti, pero también estuvo en el Bailando por un sueño y en Cantando 2020 (eltrece). Como si todo eso fuera poco, durante el 2020 se enfrentó a un nuevo desafío profesional como conductora de Estamos en una (Républica Z).

Melina Lezcano (Foto: Captura de video)

Dentro del mundo del streaming, Lezcano se sintió en confianza para contar parte de su vida privada, algo que prefirió reservar durante mucho tiempo. En una de las ediciones, los integrantes del ciclo se refirieron a las declaraciones de ‘La Tora’ de Gran Hermano 2022 (Telefe), cuando le contó a sus compañeros el abuso que sufrió. En ese sentido, Melina se puso como ejemplo y sorprendió a todos con su revelación.

“A mí sí me sucedió y voy a hablar de mi experiencia personal. Yo fui abusada por un familiar mío cuando era chica y se lo conté a mi abuela primero, y ella como que no lo pudo ver, como ‘no, no pasa nada, no pasa nada’”, se sinceró Melina. “Yo no fui a contárselo a mi mamá en ese momento y se lo pude contar recién a los 18, 19 años”, comenzó diciendo.

Y, con lágrimas en los ojos, siguió: “También me angustió mucho que yo sentía que mi mamá no me creía”.

Asimismo, explicó que ambas pudieron trabajarlo juntas en terapia y admitió que esto le permitió comprenderla un poco más: “Entendí que para una madre también es muy difícil aceptar que una hija fue abusada, porque decía: ‘¿Cómo no pude protegerte? ¿Cómo no pude hacer nada para que te pase eso? ¿Por qué no lo vi?’. En mi caso era ‘¿por qué no recurriste a mi primero y sí a la abuela?’”.