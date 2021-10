Tras los rumores de noviazgo con Luciano Castro, Flor Vigna se mostró en las redes sociales

Luego de que comenzaran a circular rumores sobre un posible noviazgo entre Florencia Vigna y Luciano Castro, la bailarina apareció en redes sociales.

Sin hacerse eco del run run, Vigna publicó varias stories en su cuenta de Instagram en las que se ve su entrenamiento. En los videos está dentro de un gimnasio realizando abdominales, levantando pesas, saltando a la soga y corriendo en la cinta.

La bailarina mostró parte de su entrenamiento Instagram @florivigna

Más tarde, mostró su almuerzo y realizó una reflexión sobre su forma de encarar los nuevos emprendimientos y su vida. A su vez, aprovechó para agradecerle a una persona especial por estas transformaciones.

“Juli Puente me está haciendo un cambio de bocho muy fuerte junto a mi profesora de canto y de freestyle... tengo profes increíbles que me ayudan a crecer mucho. Pero sobre todo Juli, porque es un entrenamiento físico y mental que me está ayudando mucho a vencer esa fucking voz que aparece a veces y me dice que no puedo”, comenzó a decir la bailarina, quien a fines de septiembre pasado oficializó su salida de La Academia (eltrece), luego de una exitosa presencia en varias ediciones de ShowMatch, ciclo que ganó en varias oportunidades, y que le valió una gran popularidad.

Vigna se sinceró y admitió: “Yo le lloro (a su profesora) y le pido bajarme, pero ella me hace seguir y me hace dar cuenta de que puedo. También me está ayudando mucho con el aire, porque es algo que me costó siempre mucho, tanto en las coreografías como en Combate, porque enseguida me ahogo.. y ella cada vez que no puedo me hacer visualizar el recital de mis sueños, que algún día quiero dar cantando, saltando y bailando al mismo tiempo, y me dice que si lo quiero, tengo que ir tras él”.

Tras los rumores de noviazgo con Luciano Castro, Flor Vigna se mostró en las redes: “Cambio de bocho

Finalmente, completó: “Entonces estoy ahí tratando y me imagino todo y saco fuerzas de la nada. También me manda al nutricionista y me enseña a comer. Yo siempre comí muy mal y ahora me está ayudando”.

Horas más tarde, Vigna volvió a subir otro video en el que se la ve vestida con un conjunto de jogging gris, estirando las piernas y realizando ejercicios de canto.

Flor Vigna se mostró en un conjunto gris Instagram @florivigna

Los detalles de la relación

Este martes, durante la emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece), Maite Peñoñori fue contundente al hablar del tipo de relación que están forjando Vigna y Castro: “Están enganchados. Van para todos lados juntos, ya se muestran. Se los vio en el gimnasio, a los besos”.

En el programa, además, dieron pruebas de este nuevo affaire: “Se los vio en un gimnasio que da al río, cerca de Vicente López. Ella suele entrenar ahí con Juli Puente. En redes sociales no se siguen, así que no dejaron rastros por ahí. El viernes se fueron en la camioneta de él y ayer estuvieron a los besos en el gym”, relató.

La foto de Flor Vigna y Luciano Castro que mostraron en Los ángeles de la mañana como prueba de la relación Captura

Al mostrar las imágenes, la panelista contó detalles de esa foto donde se lo ve al galán junto a su camioneta. Sin embargo, la chica que lo acompaña no se identifica fácilmente, de hecho fueron sus zapatillas (que son las mismas que usa la bailarina para entrenar) las que revelaron su identidad. “Él la dejó tipo 11 de la mañana en Chacarita”, señaló la movilera, explicando la fotografía.