El audio en el que Gonzalo Bonadeo critica a Susana Giménez

La entrevista en la que Mariana Nannis denunció en el programa de Susana Giménez a Claudio Caniggia por violencia de género, sigue generando repercusiones.

Primero, su hijo Alexander, tildó de lacra a su padre. Luego, su hija cuestionó a su hermano por sus palabras, prosiguieron las acusaciones cruzadas entre las partes y proliferaron los debates en sendos paneles televisivos. Mientras que ahora se sumó el periodista Gonzalo Bonadeo, quien defendió al ex futbolista, catalogó a su hijo de "inútil" y a la conductora de "patética".

" Claudio Paul Caniggia fue uno de los jugadores más brillantes que tuvo la Argentina. Es un caso casi inverosímil porque en muy poco tiempo nos hizo muy felices. Hizo pocas cosas en general Claudio. No hizo 400 goles como el Kun Agüero, ni dos mil como Lionel Messi, ni fue goleador en Copa América como Gabriel Batistuta. Pero el '¡Diego, Diego!' contra Nigeria y el gol contra Brasil ( Mundial de Italia 1990) vale toda una vida", inició Bonadeo su defensa al Pájaro en su programa Arqueros, Ilusionistas y Goleadores (FM 94.7 Club Octubre).

Y continuó: "Por eso importa el apellido Caniggia en el universo, no, por los pelotudos de los hijos. Y, además, mucho menos por la patética de Susana Giménez que -junto con su producción- aprovecha este circo para bastardear lo que va quedando en la memoria de un gran futbolista argentino".

"Imaginate vos que tus hijos digan que sos una lacra humana, un hijo que además no hizo nada más que nacer y que si no tuviera el apellido Caniggia no estaría haciendo nada", agregó en clara referencia a Alexander Caniggia, a quien además tildó de "inútil".

Más tarde, Bonadeo pidió disculpas en Twitter por el tono que usó y sostuvo que no quiso "minimizar las denuncias de violencia de género"