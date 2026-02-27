Quién se va de Gran Hermano el lunes 2 de marzo, según las encuestas

La primera gala de salvación de Gran Hermano Generación Dorada dejó importantes definiciones en la casa más famosa del país. Tras una placa inicial de ocho nominados, tres participantes lograron salir de la cuerda floja, por lo que ahora son cinco quienes continúan en riesgo y deberán enfrentarse al voto del público en la próxima eliminación, prevista para el lunes 2 de marzo. En este contexto, comenzaron a crecer las especulaciones sobre quién podría abandonar el reality, mientras las encuestas y sondeos en redes sociales ya marcan tendencias y anticipan un posible resultado.

De cara a la eliminación del lunes, desde la producción aclararon que la definición será mediante votos negativos, una modalidad que cambia por completo la estrategia y las expectativas. De este modo, la primera eliminación quedará entre Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

La encuesta de cara a la gala de eliminación de Gran Hermano del lunes 2 de marzo @MundoFamososOk

En ese contexto, desde la cuenta de X de @MundoFamososOk compartieron una encuesta que busca anticipar el rumbo de la próxima eliminación en Gran Hermano. Según el sondeo compartido en esa red social, Brian Sarmiento y Solange Abraham aparecen liderando la votación positiva, lo que indica que, al menos por ahora, serían quienes cuentan con mayor apoyo del público para continuar en la casa.

Así, según la encuesta positiva que circula en redes sociales, quienes aparecen con menor respaldo del público —y por lo tanto se perfilan como los principales candidatos a irse— son Yanina Zilli, Gabriel Lucero y Emanuel Di Gioia, ya que Brian Sarmiento y Solange Abraham figuran entre los más apoyados dentro de la placa de nominados.