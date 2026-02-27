Rating: cuánto midió ayer Gran Hermano 2026

El debut de Gran Hermano trajo aire en materia de rating a la televisión abierta. El reality regresó con nuevos participantes, una casa completamente renovada y una propuesta multiplataforma que va en búsqueda de la audiencia desde su primera noche, en que se convirtió en lo más visto del día con un promedio de 17 puntos de rating, en la primera parte, y 14.8 puntos, en la segunda, alcanzando picos de 18,6. Y si bien se esperaba más, estos índices están acordes a la baja de encendido que viene sufriendo la pantalla chica.

Telefe decidió dividir en dos la gala de ingresos y entre lunes y martes fueron presentando a los 28 participantes. De la sorpresa del ingreso de Andrea del Boca a una joven que nació en el Congo, pasando por la ganadora de GH Chile, el casting estuvo desde el minuto uno en el ojo de la tormenta porque la mayoría de los “hermanitos” parecían más elegidos a dedo que seleccionados de las largas colas que hubo en la puerta de los estudios del canal en diciembre.

La dinámica es la de siempre: la famosa telerrealidad se mete por la ventana de los televidentes con el único propósito de espiar la vida, minuto a minuto, las 24 horas. De a poco empezaron las primeras disputas, las alianzas y, sobre todo, las internas. Este miércoles, los participantes nominaron por primera vez y quedaron en placa: Carmiña Masi, Emanuel Di Gioia, Manuel “Manu” Ibero, Brian Sarmiento, Jennifer “Pincoya” Torres, Gabriel Lucero. Yanina Zilli y Solange “Sol” Abraham. Pero a diferencia de ediciones anteriores, Gran Hermano dejó en claro que el público sería el protagonista desde el primer momento, ya que durante un día todos estuvieron en placa positiva y podrían ser salvados por sus fans. Así las cosas, tres de ellos salieron de la zona de peligro por decisión del supremo. Santiago del Moro llamó a todos los participantes al jardín y fue dando los resultados de la votación desde una pantalla gigante.

La primera en ser salvada fue Carmiña, la periodista paraguaya que fue la más votada por sus compañeros dentro de la casa. Un respaldo fuerte del afuera, en un momento donde, por su personalidad, quedó en el centro de varias polémicas. Luego llegó el turno de Pincoya, la ganadora de GH Chile obtuvo el apoyo del público. Estos dos personajes se perfilan como las villanas de la casa: juegan fuerte, van al frente y no le tienen miedo a la confrontación. Finalmente, para sorpresa de todos, salió de la placa Manuel. El joven expareja de Zoe Bogach, que también participó del reality, fue muy criticado por ella, al punto tal que le impuso un “bozal legal” para que no pueda mencionarla dentro de la casa.

Noche de tensión, rating en baja

A pesar de la noche de tensión, Gran Hermano obtuvo el promedio más bajo desde su debut: con 14,3 puntos en la primera parte y 11,4 en la segunda, y se ubicó como lo más visto del día, en una noche donde el partido de River con la despedida a Marcelo Gallardo complicó al prime time de la TV abierta.

Asimismo, Telefe ganó las tres franjas y lideró el prime time con 10,2 puntos y sacó una diferencia de 7,4 puntos con respecto a eltrece. De todas maneras, la llegada del reality levantó todos los números del canal, especialmente de quienes se ocupan de cubrir lo que sucede dentro de la casa. A la Barbarossa, que dedicó la emisión entera al tema y dejó de lado los policiales y debates de actualidad, cosechó 5,1 puntos y fue por lejos lo más visto de la mañana. Lo mismo pasa con Cortá por Lozano, el ciclo que por estos días está cumpliendo 10 años en el aire; ganó su franja con 5,8 puntos. Acostumbrados a promocionar sus productos durante toda la programación, desde los noticieros hasta Ariel en su salsa, todo es GH.

¿Y el resto?

La ficción de la China Suárez fue lo más visto de eltrece

El resto de la televisión está muy por debajo de estos números que demuestran que, a pesar de todo, Gran Hermano sigue siendo elegido. Lo más visto de eltrece fue Hija del fuego, la venganza de la bastarda con 4 puntos. La serie de la China Suárez está llegando a su fin y la tensión crece a medida que avanzan los capítulos. El plan de Clara/Letizia evoluciona paso a paso y la gran duda es si podrá concretar su revancha. En América, LAM cosechó 3 puntos; en elnueve, Bendita fue el ciclo de mayor audiencia con 2,3 puntos.

En cuanto al resto del prime time, BTV junto al cine de eltrece marcaron 2 puntos; Bienvenidos a ganar con Hernán Drago hizo 1,8 puntos, Polémica en el bar promedió 0,8 y la ficción Corazones destinados 0,7.

Números más, números menos, la realidad es que el debut de Gran Hermano subió el encendido de la televisión abierta, tras el peor verano en 20 años. Si bien los números de rating no superan los 20 puntos de la primera edición que condujo Del Moro, el share demuestra que el reality sigue siendo lo más elegido por lejos de la pantalla chica. La casa más famosa del país reabrió sus puertas y fue lo más visto del año con un promedio de 72,34% de share. (porcentaje de televisores encendidos que están viendo un programa, canal o emisión específica en un momento dado). Con la pobreza del número de rating, este índice da la dimensión real del consumo de los programas. El lunes se conocerá al primer eliminado. De la riqueza de las historias y sobre todo de los conflictos dependerá la performance en materia de números, en un momento donde la audiencia decidió darle la espalda a la mayoría de los programas.