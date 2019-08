Alex Caniggia, sobre su padre: "Me da mucha vergüenza, me falló como hombre"

Alexander Caniggia volvió a defender a su madre y aseguró no tener contacto con su padre desde hace meses. Crédito: Instagram

Las graves acusaciones que Mariana Nannis hizo contra su marido Claudio Paul Caniggia en el living de Susana Giménez generaron un gran revuelo en el ambiente y especialmente en el núcleo familiar. Si bien hasta ahora Charlotte decidió mantenerse al margen del conflicto, el que sí salió a hablar fue su mellizo Alexander. Primero, lo hizo a través de una serie de tuits en los cuales trató a su padre de "lacra humana" y luego, enfrentó las cámaras para defender nuevamente a su madre.

"Estoy bien, solo te digo que estoy de parte de mi mamá. Siempre estoy con mamá. Solo me molesta que la traten de mentirosa o digan que es la mala. Me molesta que [Fernando] Burlando ensucie a mi vieja", confesó el mediático en Los Ángeles de la mañana.

Luego confirmó los dichos de su madre en el ciclo de la diva de Telefe y afirmó haber sido testigo de hechos de violencia, aunque no quiso dar demasiados detalles al respecto. "Ella hace varios años que viene mal. De chico sí, viví cosas", indicó. Y en cuanto a la supuesta pérdida del embarazo, aseguró: "No quiero opinar de eso ahora, es algo que duele".

Mientras que se refirió a su madre como "una mujer impresionante y tranquila, que siempre está en casa con sus hijos", Alex aseguró no tener relación con su padre desde hace 3 o 4 meses. "Hace tiempo que no hablo con él por decisión propia. Él ni siquiera intenta contactarme. Me da vergüenza lo que está haciendo. No sé por dónde anda... por Brasil con una novia. Lo único que puedo decir es que me falló como hombre", señaló bastante dolido.