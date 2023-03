La novia de Fito Páez contó cómo nació su historia de amor con el músico: “Nos conocimos por Facebook”

escuchar

Fito Páez cumplió este lunes 60 años y lo celebró rodeado de todo el amor de sus seres queridos, colegas y seguidores. Eugenia Kolodziej , su novia, lo acompañó en los festejos, que incluyeron brindis, emotivas dedicatorias y una visita a la radio.

“Gracias amores, los quiero con todo el corazón”, expresó el músico a través de las redes sociales, tras el aluvión de mensajes de afecto recibidos en su día. Coti Sorokin, Fabiana Cantilo, Pablo Milanés y Carlos Vives fueron solo algunos de los numerosos artistas que dedicaron felices palabras al cumpleañero en su aniversario.

Invitado al programa de radio Perros de la calle, conducido por Andy Kusnetzoff por Urbana Play, Fito sopló las velitas y celebró a lo grande. Tanto en este espacio como en un móvil para LAM (América TV), el creador de El amor después del amor habló de su presente personal y profesional.

Fito Páez y Eugenia Kolodziej el pasado febrero en la entrega de los premios Grammy en Los Ángeles AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras casi una década en pareja con Eugenia Kolodziej, el cantante estuvo acompañado de su novia, quien también fue consultada acerca del vínculo que los une. “Nos conocimos por Facebook hace nueve años y pintó el amor, un día nos juntamos a tomar algo y hasta acá llegamos”, expresó la joven de 28 años en diálogo con el programa conducido por Ángel de Brito.

Kolodziej contó que, si bien lo conocía, no era fan suya. A continuación, se explayó respecto al primer intercambio que tuvieron a través de las redes sociales. “Le comenté una foto y él se ve que vio el comentario. Le puse: ‘Matás’, no le puse nada del otro mundo tampoco. En realidad era porque mata porque tiene una onda tremenda. Entonces él me escribió, ahí empezamos a hablar y buena onda”, relató.

La actual pareja del artista aseguró que se sorprendió al recibir el mensaje y reconoció que se tomó su tiempo para contestarle. “Cuando me escribió no le respondí porque no aparecía como Fito Páez, tenía otro nombre. Y yo no creía que era él, así que le clavé el visto , pero después pasaron unos días, stalkeé un poco esa cuenta y me di cuenta de que era él. Ahí le respondí”, relató.

Kolodziej destacó el vínculo que lo une al multiganador del Grammy: “Es re entretenido a la hora de conversar, de charlar, de compartir, de todo”. También le dedicó unas dulces palabras en su día: “Lo amo con todo mi corazón”, concluyó.

Amor y música

Después de su paso por el Cosquín Rock y el Festival de Viña del Mar en febrero, Páez se prepara para los shows que lo tendrán como protagonista el próximo mes de abril en Vélez. Tras agotar todas las entradas para el recital que dará el 1° de abril, el músico anunció que sumó una nueva fecha en el estadio para el día siguiente. El show forma parte del tour El amor 30 años después del amor.

Se cumplen ya tres décadas del lanzamiento del álbum más vendido de la historia discográfica argentina que da título a su gira y con el que logró un hito que, en aquel entonces, parecía difícil de alcanzar para un cantante rockero solista: llenar dos shows en el estadio de Vélez. En esa oportunidad los dos conciertos fueron el 24 y 25 de abril, y hubo más de 70.000 personas.

El propio Fito dio la noticia a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram. “¡Agregamos una fecha más en Vélez!”, escribió con entusiasmo el rosarino. Luego contó que la nueva función sería el domingo 2 de abril. En el clip se escucha al cantante decir: “Gracias a todo el mundo, a Buenos Aires, a Argentina. Llenaron el primer Vélez. Les quiero anunciar que vamos a hacer un segundo y esa ciudad va a salir volando nuevamente. Los quiero mucho”.

El año pasado, Fito agotó las entradas para los ocho shows que dio en el Movistar Arena de Buenos Aires, tres en el Anfiteatro Municipal de Rosario y dos en la Plaza de la Música de Córdoba. También lo hizo en ciudades y países del extranjero como Nueva York, Orlando, Miami, Madrid, Barcelona, Venezuela, Montevideo y Santiago de Chile.

