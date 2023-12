escuchar

Tras la polémica separación con Julieta Farías, con quien hace un mes habían festejado su compromiso y tiene dos hijas en común, Emanuel Noir, el vocalista de Ke Personajes, compartió una romántica fotografía junto a su nueva novia, Sophia Ramos, una modelo oriunda de Entre Ríos.

En una de las historias del cantante en Instagram, que constó de una imagen familiar, dejó en claro que se encuentra en un buen momento personal. Bajo un árbol de Navidad, rodeado de sus seres queridos, se pudo ver la presencia de la joven, a quien dio a conocer recientemente.

Noir en la foto que subió junto a su familia Instagram

A pesar de que hace días protagonizó una ruptura que trascendió públicamente, en otra postal que subió junto a su flamante pareja se lo pudo ver muy enamorado. “Así de feliz”, reza la imagen donde se encuentran ambos abrazados.

"Así de feliz", la frase que escribieron en la imagen donde se ve a Noir con Ramos (Instagram @emanuelnoir)

El compromiso con Julieta Farias y la separación que anunció a los pocos días

En noviembre, Emanuel Noir había anunciado su compromiso con Julieta Farias en medio de una celebración familiar. Si bien se difundió que en diciembre iban a realizar una unión para confirmar el vínculo, inesperadamente la historia de amor dio un giro radical.

Fue la propia Julieta quien se expresó al respecto de través de la misma red social, donde anunció que se había separado. “Emanuel y yo nos separamos. Gente, no necesito que me manden más cosas de las cuales Emanuel está haciendo porque es su vida. Decidimos cada uno hacer nuestro camino. Gracias a todos los que este tiempo apoyaron nuestra relación”, expresó. Indudablemente, la noticia causó extrañeza entre los fanáticos del artista de 34 años, quienes se preguntaron sobre los motivos de la ruptura.

Fue Farias quien le había propuesto casamiento a Noir y el video en el que se podía ver la reacción del cantante, emocionó a todos. “Un día me preguntaste si te amaba y te dije que sos el amor de mi vida. Me pediste una demostración de amor y este es el acto de amor más grande que pude haberte dado”, dijo la joven. Él, en tanto, rompió en llanto.

Si bien la voz principal de la banda de cumbia no se refirió públicamente al respecto, al pasar los días mostró su pesar por cómo cambiaron las cosas en tan poco tiempo. En otra foto que compartió en las redes sociales, horas después de darse a conocer la separación, le dedicó unas palabras a su expareja. “Vuelvo a empezar solo una vez más, pero ya sé cómo duele”, sostuvo.

Sobre las razones que los llevaron a distanciarse, la influencer y ex del intérprete de hits como “Adiós amor”, reveló en el ciclo Córdoba a la siesta (Canal C) que Noir le había sido infiel: “Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que llegaron en un momento en el que no aguanté más todo eso”.

“Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas ni la tele. Yo sé que mi relación se hizo viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir a hablar del porqué nos separamos, claramente él va a salir a hacerse la víctima”, expresó en un audio que mostró Tomasito Suller, panelista del mencionado programa.

Tras las recientes imágenes de Ramos y Noir, Farías evidenció su enojo y realizó un descargo en sus redes sociales. “jajajajajajaja”, introdujo de manera irónica.

El posteo que Julieta Farias le dedicó a Emanuel Noir cuando presentó a su nueva novia Instagram

Acto seguido, se refirió a la fugacidad con la que Noir presentó una nueva pareja: “Pará, ¡aunque sea un mes!”.