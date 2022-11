El Chapu Martínez se quebró tras sufrir acoso virtual por su viaje al Mundial: el apoyo de la China Suárez y el fuerte audio de Coscu

escuchar

Tras el resultado del primer partido del Mundial que jugó la selección argentina contra Arabia Saudita, donde el equipo de Lionel Scaloni perdió por 2-1, el influencer reconocido como el Chapu Martínez fue tildado de “mufa” por, según las críticas en las redes sociales, estar presente en el estadio. Si bien acostumbra a recibir comentarios de todo tipo tras su salto a la fama en el Mundial de Rusia del 2018 por los particulares videos que grababa mientras decía el cántico “tráeme la copa Messi. Tráeme la co’”, en esta ocasión la situación pasó a mayores y, por eso , tomó la decisión de realizar un descargo en su cuenta de Instagram.

“Bueno, no voy a hablar hasta mañana porque no puedo. Sí quiero agradecerle a todos los que están compartiendo, ayudando y a darme una mano. Estoy sobrepasado, todo el día así, tengo a mi familia muy mal, angustiada y lejos. Mañana voy a salir a hablar, pero no quiero dejar de agradecer a los creadores de contenido que están haciendo mucha fuerza por esto”, aseveró en un clip que subió este martes por la noche, donde se lo vio angustiado y asustado por la cantidad de amenazas que le enviaron por privado.

El descargo del Chapu Martínez

Asimismo, se refirió a aquellos personajes públicos que salieron en su defensa. El primero fue el streamer Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, quien compartió en Twitter el intercambio de mensajes que tuvo en WhatsApp con Grego Rosello. Allí, difundió un audio del Chapu Martínez en el que, compungido por la situación, le pide consejos al conductor para saber qué acción llevar a cabo.

“No sé qué hacer amigo. Viste cuando estás perdido… probé con todo, alentando, insultando, jugando con eso y haciendo que era mufa para divertirme, utilicé todas las alternativas. Llega un momento en que es demasiado, me pone mal lo de las amenazas, tengo que exponer a algunos para ver si puedo concientizar. Mi viejo me mandó un video de diez minutos, me hizo una carta y la leyó, no sabés lo angustiado que tiene que estar para que haga eso, con 70 años, no está para hacerse mala sangre, me dijo cosas lindas, de lo que soy, y nunca en su vida lo hizo. ¿Qué pasa, que está pasando?”, expresó.

Luego, en una serie de tuits, Coscu dejó en claro su posición y pidió que cesen los comentarios negativos en contra de su colega. “No te metas Coscu… ¿Cómo no me voy a meter? A un pibe que fue al Mundial a hacer contenido lo están amenazando con que le van a matar al hijo, solo por haber ido a hacer contenido a un evento al que cualquier persona sueña con ir”, sostuvo.

“Yo no soy nadie, pero sé que tengo llegada… Les pido por favor que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazan a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis. El padre del Chapu tiene 70 años, está que no da más porque teme por la salud del hijo. Tiene un hijo chiquito, y sobre todo pónganse en el lugar de él, que quiso ver un mundial como cualquiera y lo están matando en todos lados”, agregó.

El video que compartió Coscu en Twitter

Por otro lado, reflejó su enojo por las personas que piensan que la selección argentina perdió el partido que se desarrolló en el estadio Lusail, en Doha, por la supuesta mala suerte de Martínez. “Esto es arbitrario, le puede tocar a cualquiera. A mí me toco y estuve por primera vez en mi vida deprimido, me arruinó el año. Salten, son los únicos que entienden más que nadie como está sufriendo gratis ese pibe y su familia”, concluyó.

Entre los famosos que también apoyaron la causa se encontró la China Suárez, quien compartió dos mensajes en su cuenta de Instagram. “¿A ustedes les parece? Un chico que lo único que hace es hacer videos para hacer reír a la gente, junto a su mujer y su hijito. Los mismos inadaptados de siempre haciendo lo único que saben hacer: odiar, destilar veneno. Esto debe cambiar. Te banco y te abrazo fuerte, fuerte. No escuchés, hacé tu camino y abrazá bien fuerte a los que te quieren. Y a los fanáticos del fútbol, como si fuera lo más importante, me deprimen desde lo más profundo de mi corazón. Es un juego. Duele perder, sí, pero ser agresivo con los jugadores o hinchas, déjense de jo…”, escribió en sus historias junto con el video que publicó Martínez.

Las historias que compartió la China Suárez en su cuenta de Instagram Instagram @sangrejaponesa

“Los invito a recordarles a @chapumartinez lo valioso que es, a mandarles mucho amor y a recordarle que nadie tiene derecho a ejercer violencia sobre nadie”, concluyó. En las próximas horas, se espera que el comediante hable nuevamente sobre el tema y, de esa manera, ponerle fin al calvario que vive.

