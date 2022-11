Del mail que los unió a la lucha por su hija: la historia de amor de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

escuchar

Héroe de la final de la Copa América contra Brasil, cuestionado en muchas ocasiones, Ángel Di María es junto a Lionel Messi el gran referente que tiene esta selección argentina conducida por Lionel Scaloni, que buscará ganar esa copa que quieren todos, la del Mundial. Los tiempos del Fideo en la Selección no siempre fueron tan brillantes y positivos como los de ahora, y cuando las críticas llovían fue Jorgelina Cardoso quien siempre puso la cara.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María con Pía y Mía, sus hijas, en París Instagram @jorgelinacardoso26

Es que cuando se trata de defender a los suyos, la esposa de Ángel Di María podría tranquilamente sacarle un puesto en la dupla central a Cuti Romero o Nicolás Otamendi. La rosarina acompañó desde siempre la carrera del padre de sus hijas y siempre estuvo ahí, aún a la distancia, para acompañarlo en los momentos más complicados de su historia en la Selección.

Un amor por e-mail

Corría 2009. Después de un gran paso por Rosario Central, Ángel había logrado el sueño de muchos futbolistas: la esperada transferencia al exterior. Apostado en Portugal, defendiendo la camiseta del Benfica (sin siquiera soñar que clubes como Real Madrid y Manchester United se pelearían por su talento), una prima del futbolista, que en ese momento residía en Madrid, los presentó.

La distancia era el gran problema que tenía la incipiente pareja, que hizo sus primeros contactos vía mail. De los correos electrónicos pasaron a los chats, y luego después de ver que se llevaban bien y que había química entre ellos, decidieron dar el siguiente paso y conocerse personalmente. No pasó mucho tiempo para que Angelito la invitara a mudarse a Portugal para vivir con él.

Ángel de María y Jorgelina Cardoso se casaron en 2011 en Rosario, donde el delantero surgió futbolísticamente Instagram @jorgelinacardoso26

Igualmente, su convivencia en el país luso no duró demasiado, ya que el Real Madrid golpeó las puertas, y con una oferta de 25 millones de euros encima de la mesa, el talento del rosarino se mudó al Santiago Bernabeu. Jorgelina y Ángel se mudaron a vivir juntos en Madrid.

Por ese entonces, la historia de Di María y la Selección estaba llena de altibajos. Con el mote de futuro crack y un gol en la final de los Juegos Olímpicos de 2008 todo parecía llevar a que Fideo sea uno de los referentes del equipo argentino. Sin embargo, su corto paso por el fútbol argentino y que la liga portuguesa no era la más vista hizo que muchos cuestionaran la importancia de Ángel en el seleccionado.

Fue su llegada a Madrid y el respaldo de Diego Maradona, en ese momento técnico del seleccionado, lo que lo llevó al Mundial. “A Di María me lo resistían, pero yo le dije al pibe que iba morir con él”, dijo Pelusa en una entrevista con Fernando Niembro en los días previos al Mundial 2010.

La eliminación de la Copa, con goleada incluida con Alemania, y un año después la fallida Copa América en el país (con eliminación por penales con Uruguay) hizo que muchos de los jugadores de esa selección, incluido Ángel Di María y Lionel Messi, quedaran en el ojo de la tormenta.

A pesar de todo, Jorgelina seguía firme junto a él, y ante cada crítica la esposa de Fideo usaba las redes sociales (que en ese momento estaban lejos de ser tan populares como ahora) para salirle al cruce de cualquiera que se animara a despotricar contra él. Claro, el compromiso entre ellos era tal que un mes antes de la eliminación con la Celeste, el 30 de junio de 2011, Ángel y Jorgelina pasaron por el altar y dieron el “Sí” definitivo. En ese entonces él tenía 23 años y ella 29.

La ceremonia se llevó a cabo en la Catedral de Rosario, con 200 invitados. La fiesta posterior se realizó en uno de los salones del Metropolitano y fue organizada por Claudia Villafañe.

Su hija, un gran amor por el que lucharon

Fue dos años después, el 22 de abril de 2013, que llegó Mía, la primera hija de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso. Un hecho que provocó absoluta alegría, pero también uno de los momentos más complicados que la pareja tuvo que vivir en su historia. Es que la pequeña nació por cesárea con solo seis meses de gestación y los médicos explicaron que la posibilidad de supervivencia eran realmente pocas.

Fueron dos meses los que la pequeña estuvo internada. En ese tiempo, recibió esporádicas visitas de sus padres, quienes podían verla por unos breves minutos por día. El recorrido entre el hospital y su casa era interminable. A pesar de que antes de que naciera solo tenía 30% de posibilidades de sobrevivir según los médicos, en junio de 2013 recibió la tan esperada alta.

Fue ahí que llegó el Mundial 2014. Ángel ya estaba consolidado en el equipo de Alejandro Sabella, sin embargo, las críticas contra él y sus compañeros eran constantes. Suiza era el rival de octavos de final. Después de una dura fase de grupos, la Selección debió ir al alargue, tras empatar en cero en los 90 minutos. Cuando todo parecía que iban a llegar a los penales, Di María marcó en el minuto 118 el gol que llevó a la Argentina a los cuartos y comenzó con una racha que llevaría al seleccionado a la final.

En una entrevista con La Peña de Morfi, Jorgelina Cardoso reveló que hizo una lista con los periodistas que criticaron a Ángel Di María

Ángel se perdería la final ese día por lesión. Sin embargo, como siempre, en las horas previas, la propia Jorgelina salió a apoyarlo y se acordó de todos los que criticaron a su esposo en los momentos complicados. “Independientemente de ganar o no, ya estamos en la FINAL DE LA COPA DEL MUNDO. Logro que con muchísimo placer se lo dedico a gente que decía que ‘sin el jugador del pueblo’ no pasaban la primera ronda, gente que partido a partido decía ‘no jugaron contra nadie hoy por eso ganaron’, gente que decía que jugando así ‘tan mal’ no pasábamos octavos, gente que se pasó criticando jugadores y al día de la fecha han sido aplaudidos por el estadio entero”, escribió en sus redes.

La final no pudo ser. Mario Gotze liquidó el partido en el tiempo extra y dejó a la Selección sin poder dar la vuelta, todo con Ángel mirándolo desde el banco sin poder jugar.

Otra hija, otro Mundial, nuevos sueños

Noviembre de 2017. Llegó Pía, la segunda hija y hasta ahora, última integrante de la pareja. Durante ese tiempo, Ángel y su familia se habían mudado primero a Manchester y luego a París para jugar en el PSG.

En Qatar, Di María jugará un nuevo Mundial que, al igual que anunció Messi, puede ser el último (AP Photo/Kamran Jebreili) Kamran Jebreili - AP

Fideo pasó en esos años varios momentos negativos con la Selección. Dos finales perdidas con Chile en la Copa América, eliminación plagada de polémica del Mundial 2018, y varios escándalos hicieron que muchos pensaran que el tiempo de Fideo con la celeste y blanca habían acabado, pero Lionel Scaloni confió en él y lo llevó a Brasil en la Copa América de 2021.

El resto es historia, Ángel marcó un gol inolvidable contra la verde amárela y se convirtió en el héroe de la final. Siempre cuestionado, siempre defendido por Jorgelina, hoy Di María está compenetrado lo que será seguramente su último Mundial, sabiendo que en casa lo esperan otra vez listos para celebrar, como ocurrió el año pasado.

Patricio Mecozzi