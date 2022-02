El comentario de Mechi Margalot hacia una jugadora de hockey que generó polémica en las redes: “No sos de selección”

Este domingo Mercedes Margalot, exjugadora de la selección argentina de hockey, estuvo en el centro de la polémica tras un comentario que le hizo a la cronista Trinidad Bavio. El episodio se dio durante la transmisión televisiva del partido de Las Leonas contra la selección de Bélgica en la señal de ESPN. Si bien el hecho inmediatamente provocó la indignación del público en las redes sociales, la periodista hizo un descargo en su cuenta de Twitter para aclarar lo sucedido.

Todo empezó cuando la medallista olímpica presentó a su colega como “casi jugadora”. Bavio, quien también se desempeña como jugadora de hockey, le respondió: “La verdad, me rompiste el corazón por decirme ‘casi jugadora’”. Al momento se le sumó aún más tensión cuando Margalot lanzó: “Quiero decirte que no tenés nivel de selección”.

No tiene sentido lo que acaba de pasar en la transmisión de las leonas pic.twitter.com/brBEoGuVcC — Thia (@thiagorenna11) February 13, 2022

En el video que circuló en Twitter, puede verse la expresión de la cronista de campo, ante el comentario de su interlocutora. “Ah, no. Obvio que no, si no estaría acá adentro. Gracias por ser siempre tan amorosa. Estabas romántica, pero viniste conmigo y cortaste el aire querida”, respondió Bavio con rapidez para cambiar de tema.

El intercambio se viralizó y cientos de usuarios criticaron la actitud de la doble campeona del Champions Trophy. “¿Quién es la bestia sin filtro que dijo esa barbaridad al aire?”, escribió el reconocido streamer Coscu. “Desde acá se puede ver el resentimiento”, mencionó otro internauta. “No puedo creer que haya pasado esto en vivo”, coincidió otra persona.

Si bien la mayoría pensó que se trataba de un “maltrato” por parte de Margalot, la conductora despejó todas las dudas y explicó en la misma red social que todo se trataba de un chiste y aclaró que es muy amiga de Bavio.

“Entiendo que no entiendan un chiste (malo y desafortunado) que dije al aire. Ella es @trinibavio muy amiga mía”, comenzó en el descargo que compartió para sus más de 51 mil seguidores.

El descargo de Mercedes Margalot en redes sociales Captura T

Y agregó: “No busquen donde no hay. Eso sí, no se hacen comentarios así al aire porque la gente no tiene por qué saber nuestra relación, Tri”. El descargo fue acompañado con un clip donde se la ve con su amiga en una situación similar y lanzando comentarios irónicos.

En tanto, Martín Altberg, compañero de la deportista en ESPN, defendió a su colega a través de sus historias de Instagram. “Creer que @MechiMargalot pudo haber hecho ese comentario con malicia o considera que lo que dijo en verdad lo piensa, es no haber visto nunca ni una sola transmisión, nota o cobertura que haya hecho en el ámbito deportivo. Humilde, sensible y ejemplar como compañera. Sonó feo y lo sabe”.