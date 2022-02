Verónica Lozano subió un posteo a las redes tras su accidente en el que habló de las “feas energías”

Verónica Lozano sufrió una conmoción muy grande en su viaje a Aspen. La conductora había decidido tomarse vacaciones luego de un año laboral muy demandante al frente del programa de Telefe, Cortá por Lozano, y viajó a los Estados Unidos junto a su esposo, Jorge “Corcho” Rodríguez, su hija Antonia y un grupo de amigos.

Como a Lozano le apasiona esquiar, Aspen fue el lugar elegido. Sin embargo, las vacaciones y sus pormenores quedaron truncos debido a un accidente que sufrió la conductora, cuando cayó desde una altura de siete metros cuando se encontraba en una aerosilla. Como en un comienzo se especulaba sobre su salud, fue la propia Lozano quien decidió brindar tranquilidad y explicar la situación con sus propias palabras. “Ya en ‘casita’, sin dolor. El lunes tengo cita con el médico, verá mis piecitos y me dará fecha de operación. Ampliaremos”, escribió en su cuenta de Twitter respecto a su inminente intervención en los Estados Unidos.

Vero Lozano se cayó desde una aerosilla

Hace unas horas, la conductora reapareció en Instagram y brindó la misma información, además de esbozar una reflexión. “Un poco de todo porque la vida a veces te sacude”, escribió en su posteo acompañado de imágenes del viaje, demostrando así que, a pesar del mal momento, se queda con lo positivo de la experiencia vivida en familia. “Estoy bien, no [hay] dolor. El lunes veo al doc y me dice cuándo me opera de los talones”, agregó.

Además, Lozano agradeció a quienes le enviaron mensajes de aliento, pero también hizo referencia a comentarios negativos que habría leído en redes sociales y que no fueron de su agrado. “Gracias por las lindas energías. Las feas, espejito y rebote”, concluyó en su publicación en la que amigos y colegas le desearon lo mejor para los meses de recuperación que tiene por delante.

La conductora decidió aparecer en las redes sociales para aclarar el panorama luego de que el periodista Sebastián “Pampito” Perelló Aciar difundiera el video del momento exacto del accidente. Ante la viralización del mismo, ella rompió el silencio. En las imágenes se ve cómo Lozano colgaba desde la aerosilla de la que, luego de varios segundos en los que se sostuvo mientras esperaba que colocaran una colchoneta para amortiguar el golpe, cayó sobre la nieve al no poder aguantar tanto tiempo en el aire.

La conductora deberá ser operada

Asimismo, el periodista Ángel de Brito reveló la información que obtuvo sobre lo sucedido antes de la caída: “Cuando quiso acomodar los palos en la aerosilla, se resbala y sus amigas la sostienen mientras pueden. Podrían haber caído las tres”, comunicó el ex conductor de Los ángeles de la mañana. “Talón roto. Tres meses de rehabilitación”, agregó.

Ya en “casita “ sin dolor; el lunes tengo cita con el médico ,verá mis piecitos y me dará fecha de operación. Ampliaremos ❤️. — VL 💚 (@verolozanovl) February 11, 2022