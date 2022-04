El comentario que Rodrigo De Paul le hizo Tini Stoessel y que borró rápido de Instagram

La vida sentimental de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel empieza a encontrar puntos en común y los propios protagonistas dan pistas sobre ello. En sus redes sociales, donde ambos son seguidos por miles de fanáticos, el futbolista reaccionó a un posteo de la cantante en Instagram con un emoji de un corazón de color blanco. Fue un claro indicio de que la incipiente relación entre ambos está floreciendo. Luego de unos minutos, el deportista prefirió eliminar la evidencia, aunque ya era tarde para quienes estuvieron atentos a ese momento como Juariu, la periodista de espectáculos que mostró la captura de pantalla en sus redes y añadió: “Bueno ya blanqueen la maldita relación”.

La captura de pantalla que deja en evidencia a Rodrigo De Paul Foto: Instagram @juariu

Todo comenzó en febrero de este año cuando De Paul, actualmente jugador del Atlético de Madrid, le reveló a su amigo y conductor televisivo Joaquín “Pollo” Álvarez, quien encabeza el ciclo Nosotros a la mañana, del fin de su vínculo matrimonial con Camila Homs. ‘Sí, amigo, estoy separado hace meses”, le manifestó a través de un mensaje de WhatsApp. A partir de esto, el mediocampista de la selección argentina comenzó a estar en boca de los especialistas en espectáculo que rápidamente ataron cabos y adujeron que un motivo de su separación fue un affaire que tuvo con Tini.

El paso del tiempo no solo confirmó ese acercamiento, sino que los mismos protagonistas se encargaron, mediante sus plataformas digitales, de darle, indirectamente, entidad al asunto. En el caso de De Paul, comenzó a seguir en Twitter a la reconocida cantante y a Francisco, su hermano. Luego, y en una clara muestra de que todo marcha viento en popa, la periodista y panelista Estefanía Berardi confirmó que tanto él como ella se encontraban en Ibiza. A pesar de estos indicios que le dan forma a lo que, en principio, era un simple rumor, tanto Rodrigo De Paul como Tini Stoessel no dieron declaraciones al respecto sobre una oficialización del romance.

Las repercusiones del caso no tardaron en llegar y quien no mostró ninguna delicadeza para expresarse sobre el tema, pese a su bajo perfil, fue justamente Homs en una story de Instagram cuando un usuario le consultó si era Team China (Suárez) o Team Wanda (Nara). “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”, lanzó de manera filosa, con un destinatario claro y seguido del texto con un emoji de cara perpleja.

La explosiva declaración de Camila Homs en una story de Instagram Foto: captura de pantalla

La historia entre la influencer y De Paul nació en su época de adolescentes cuando todavía el jugador no había debutado en la Primera División con la camiseta de Racing. Tras buenas actuaciones en el equipo de Avellaneda, logró dar un salto en su carrera para ir a España, donde estuvo en el Valencia y su mujer lo acompañó durante toda la travesía, que incluyó, años más tarde, su estadía en el Udinese de Italia, donde logró su mejor versión y fue convocado al combinado nacional de Lionel Scaloni. Hoy en día tienen dos hijos: Francesca, de 3 años, y Bautista de 9 meses.