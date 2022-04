Tini Stoessel explicó la conmovedora verdad detrás de su nuevo tatuaje

“Te amo”, se puede leer en el nuevo tatuaje que Tini Stoessel se realizó en el cuello y mostró felizmente en Instagram. Si bien se suma a la lista de diseños que lleva en su cuerpo, la explicación de esta última elección tiene un significado muy especial. Fue la propia cantante la que reveló que este tattoo está relacionado directamente con la recuperación de su padre, que estuvo muy grave al sufrir una hemorragia que lo llevó a estar casi un mes internado.

Fueron 28 días de angustia para toda la familia Stoessel, luego que Alejandro fuera internado al regresar de un show de su hija en Bolivia. Si bien se mantuvo un gran hermetismo al respecto, se informó que el productor ingresó a la clínica Trinidad de Palermo con un dolor abdominal grave lo que derivó en una hemorragia, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. En medio de su recuperación, se le realizó una “reintervención quirúrgica” y desde entonces se encontraba “en terapia intensiva con soporte hematológico”. Lentamente, atravesó una buena recuperación y recibió el alta el 28 de marzo.

El nuevo tatuaje de Tini tiene un emocionante significado (Foto Twitter @tinistoessel)

Tini, quien suspendió todas sus presentaciones por este duro momento, compartió la inmensa alegría por la evolución de la salud de su papá. Tal es así, que decidió llevar en su piel el recuerdo del momento en el que Alejandro recobró la lucidez, tras estar en terapia intensiva. El lunes, la cantante sorprendió a sus seguidores al mostrar su nuevo tatuaje, símbolo de una expresión de amor. Las especulaciones hacia a quién era dirigido no tardaron en llegar, en medio de los rumores de romance con el centrocampista de la selección argentina, Rodrigo De Paul.

En ese sentido, fue en Twitter que la intérprete de “Quiero volver” terminó con las especulaciones sobre su tatuaje, al revelar que el motivo era totalmente emocionante. “Holi @TiniStoessel, no me digas que este ‘te amo’ que te tatuaste lo escribió tu papá @alestoeessel con bolígrafo y papel porque me pongo a llorar de la emoción”, indagó una seguidora al ver la imagen que la cantante compartió en Instagram. “Cuando se despertó, me escribió te amo”, contestó escuetamente la artista en respuesta a la especulación de su fan. A su vez, mostró el cartel que le hizo su padre, para mostrar que la caligrafía que lleva en su piel es la de él.

La respuesta de Tini en Twitter (Foto Twitter @tinistoessel)

Las palabras de la cantante de 25 años lograron llenar de emoción a todos. “Voy a llorar”, “No puede ser, te amo tanto”; “Hermoso”; “Ay me re emocioné”; “El más lindo gesto de amor”; “El mejor tatuaje”; “Precioso tatuaje y más aún bello significado. Estoy andándote todas las buenas energías y bendiciones a vos y a tu papá”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la artista, que supo transmitir gran emoción.

Alejandro agradeció tras su recuperación (Foto Twitter @alestoeessel)

Actualmente, el productor se encuentra en recuperación desde su hogar, acompañado de su esposa y sus dos hijos. Mediante su cuenta de Twitter, lanzó un mensaje a quienes le brindaron fuerzas en sus días tan difíciles. “Gracias a todos los profesionales del Sanatorio Trinidad Palermo. Me acaban de regalar una segunda oportunidad. Eternamente agradecido. A mi familia, sin ustedes no lo hubiese logrado. Gracias”, escribió.