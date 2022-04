El pedido de Bizarrap a sus seguidores para compartir la session que grabó junto a Paulo Londra

El productor argentino Bizarrap anunció el domingo la llegada de la #Session23, colaboración que tiene como protagonista principal a Paulo Londra. Tras divulgar la información a través de sus redes sociales, el DJ desafío a sus fans y seguidores a alcanzar una meta antes de compartir el video.

A horas de la noche del sábado, Bizarrap realizó la enigmática publicación de un documento en la plataforma Instragram, bajo la firma de B.Z.R.P (Beats Zone Rap Promotion). La hoja en cuestión decía: “El siguiente comunicado fue emitido por el productor musical Bizarrap a través de Dale Play Records”.

Una vez aclarada también la fecha y el lugar donde se redactó el documento, el productor hizo mención a la BZRP Music Session #23 y cerró con un: “Estamos listos”. Si bien ya empezaban a circular algunas potenciales figuras que podrían llegar a formar parte del nuevo trabajo conjunto, el misterio se develó el domingo.

Bizarrap compartió una imagen junto al cantante cordobés, en la que ambos visten una campera roja con el logo de los Chicago Bulls, con el histórico número 23, y una pelota de básquet. Mientras que el DJ luce una gorra negra con su logotipo personal, Londra exhibe otra con la imagen de la Selección Argentina de Fútbol.

“23.000.000 comentarios y sale @paulolondra. Lo dejamos en sus manos. Gracias”, fue el desafío impuesto por el productor para subir a la red la sesión que grabaron con el referente de la música latinoamericana. A solo seis horas del posteo, ya llevaba más de 12,5 millones de comentarios y continúa en alza.

Paulo Londra también se hizo eco de la novedad y compartió la publicación del productor en sus historias de Instagram, con la intención de multiplicar su llegada. “Lo queréis, lo tenéis”, escribió el cantante en sus stories, que no para de romper récords y poner la vara alta desde su regreso en marzo.

El renacimiento de Paulo Londra

Hace un año atrás, el artista cordobés se vio envuelto en un batalla judicial con la productora “Big Ligas” de Kristoman (Cristian Salazar) y Ovy on the Drums (Daniel Oviedo) por los derechos de sus temas. Tras romper relación con la discográfica, Londra se dio cuenta de que sus creaciones ya no estaban a su nombre.

Los documentos que había firmado cedían el control absoluto de su carrera. Los dos artistas colombianos, entonces, pasaron a manejar el 66% de lo que éste había producido. Sin quedarse de brazos cruzados, Londra denunció “Big Ligas” por “fraude y representación negligente” y recibió una contrademanda.

La disputa entre los tres referentes estaba dada a resolverse en noviembre de 2021, con base en la Justicia. Sin embargo, minutos antes de que iniciara el juicio en Miami, los abogados entre ambas partes llegaron a un acuerdo. No fue sino hasta el 21 de marzo de este año que Londra volvió con una nueva canción.

“En dos días vuelvo con un temeke llamado Plan A. Quiero agradecer a mis padres, a mi familia y a todos los que me siguieron escuchando en las malos, porque ahora se vienen las buenas”, celebró con un posteo a través de Twitter. En abril, sorprendió con la salida Chance y, por lo visto, tiene la intención de seguir sorprendiendo.