El conmovedor gesto de Hollywood con Jeremy Renner tras el accidente que casi le cuesta la vida: “Estoy emocionado”

En 2024, Jeremy Renner fue el protagonista de la tercera temporada de Mayor of Kingstown y es parte del elenco de Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, la película que se estrenará en 2025. Sin embargo, el actor estadounidense estuvo cerca de no poder volver a pisar un set de rodaje, después de sufrir un grave accidente hace casi dos años que lo dejó en grave estado. Ahora, los organizadores del Desfile de Navidad de Hollywood 2024 decidieron reconocerlo con un rol muy especial.

Desde sus comienzos como actor a los 24 años, Jeremy Renner participó en películas reconocidas como The Hurt Locker, Thor, Capitán América: Civil War y Black Widow, con su famoso personaje Hawkeye (Clint Barton), y en varios títulos de Misión: Imposible y Los Vengadores. Además, ostenta una larga lista de series televisivas. Por su labor, fue galardonado en distintas ocasiones y nominado a los Premios Óscar en dos oportunidades.

En esta ocasión, luego de que un accidente por poco termine con su carrera, Renner tendrá el honor de encabezar uno de los eventos más importantes del año. El próximo 1° de diciembre, será el Gran Mariscal del Desfile de Navidad de Hollywood.

El gesto de Hollywood con Jeremy Renner

Los organizadores del Desfile de Navidad de Hollywood decidieron que Jeremy Renner sea el encargado de dirigir su 92ª edición. Se trata de un evento que se celebra todos los años el domingo después del Día de Acción de Gracias en Los Angeles, California, en honor a la festividad que lleva su nombre, y su misión es recolectar juguetes y donaciones para las personas de bajos recursos.

De acuerdo con el sitio oficial del evento, este año comenzará a las 18.00 hs en el Hollywood Blvd. en Orange Drive, se desplazará en forma de “U” hacia el este hasta Vine St.; luego hacia el sur por Vine St. hasta Sunset Blvd.; y hacia el oeste por Sunset Blvd. de regreso a Orange Drive. Por último, terminará con la aparición de Santa Claus para dar inicio a la temporada navideña de la mano de grandes carrozas, bandas de música y actuaciones.

Desde su primera edición en 1928, el desfile contó con la presencia de grandes mariscales famosos, como Bob Hope, Olivia Newton-John, William Shatner y Magic Johnson, entre otros. En 2024, Jeremy Renner se sumará a la lista después de que el oficial retirado del Ejército de Estados Unidos Paris Davis fuese su última inclusión el año pasado.

Al respecto, Renner comentó: “Me siento honrado de ser el Gran Mariscal del Desfile de Navidad de Hollywood de este año y estoy emocionado de asociarme con Toys for Tots para llevar alegría a los niños necesitados”. Y agregó: “Su misión se alinea estrechamente con el trabajo que hacemos en la Fundación RennerVation, creando experiencias significativas para jóvenes en riesgo”.

El accidente que casi causa la muerte de Jeremy Renner

En esta Navidad se cumplen casi dos años desde que Renner fue aplastado por una máquina quitanieves de siete toneladas. El accidente se produjo el 1º de enero de 2023 mientras limpiaba la entrada de su casa en Nevada en un intento de evitar que el vehículo rodara hacia su sobrino.

Como resultado, Renner se rompió 38 huesos, tuvo un traumatismo torácico grave y un colapso pulmonar, tal como indica Los Angeles Times. De esta manera, pasó varias semanas hospitalizado y pudo recuperarse gracias a su actitud positiva, al gran trabajo de los médicos y al constante apoyo de su familia.

En mayo de este año, Renner pudo continuar con su carrera y se unió al elenco de la tercera película de Knives Out, junto a actores como Glenn Close, Andrew Scott, Kerry Washington y John O’Connor. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery será su próximo trabajo, que se estrenará en 2025.