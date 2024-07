Es actor de Star Trek, tiene 93 años y revela su secreto número uno para la longevidad

Escuchar

El icónico actor William Shatner, reconocido por su papel como el Capitán Kirk en Star Trek, la serie de ciencia ficción que lo lanzó al estrellato en la década de 1960, sigue sorprendiendo a todos con su energía y vitalidad a los 93 años. En varias oportunidades, compartió su fórmula secreta para una vida longeva y saludable.

Nacido 22 de marzo de 1931 en Montreal, Canadá, Shatner se ha destacado no solo por su rol en Star Trek, sino también por sus numerosas contribuciones como actor, productor y hasta como astronauta. En 2021, a los 90 años, el artista se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio, a bordo de una nave de Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos.

El pasado 18 de marzo, cuatro días antes de su cumpleaños 93, fue a una entrevista con Today Show, en la que repasó su carrera actoral. Durante la charla, le consultaron respecto de cómo logra mantener la vitalidad después de tanto tiempo. “No se lo digas a nadie”, bromeó sobre su edad.

La longevidad de William Shatner: suerte y algo más

En 2018, había mencionado en exclusiva para NBC News que gran parte de su longevidad se debe a su suerte. “He tenido mucha suerte en mi vida, en lo que respecta a la salud, que es realmente la base de todo. Tu salud y tu energía son en parte tuyas, pero en parte accidentales y genéticas”, mencionó.

Sin embargo, destacó algunas costumbres básicas que son importantes para mantener una vida saludable: no fumar, mantenerse activo, comer de manera sensata y dormir lo necesario. Fiel a su estilo, volvió a utilizar el humor para explicar su larga vida: “No te mueras. Eso es todo, ese es el secreto. Simplemente, sigue viviendo y trata de no bajar el ritmo”.

William Shatner es conocido por encarnar al icónico Capitan Kirk en la exitosa saga Star Trek Foto facebook William Shatner

Mantenerse activo, el secreto de la longevidad

El mantenerse activo es un elemento común entre las personas longevas. Shatner no es una excepción, ya que siempre busca nuevos proyectos y actividades para mantenerse ocupado. “Hay que buscar la alegría en cualquier parte, ya sea en un baño caliente, en un buen amigo o en un trozo de queso. La alegría está en todas partes”, remarcó. Para Shatner, mantenerse ocupado es sinónimo de felicidad. “Cuando suena el teléfono, digan que sí”, aconsejó. Además, sugirió mantener vivo al “niño interior” y evitar los arrepentimientos.

Actualmente, William Shatner participa en eventos de fanáticos de Star Trek y mantiene a sus seguidores informados a través de sus redes sociales. Su más reciente proyecto, un documental titulado You can call me bill, explora su vida y carrera a lo largo de nueve décadas. El actor también dedica tiempo a su canal de YouTube y a escribir libros, siempre en la búsqueda de nuevas formas de mantenerse activo y comprometido con su audiencia.

El actor de 93 años le atribuye su longevidad a su vida activa Foto Facebook William Shatner

El caso de Roy Cohen, que tiene 101 años y se jubiló a sus 81 años, también respalda el hecho de que llevar una vida activa beneficia la longevidad. En ese sentido, Cohen remarcó que constantemente tiene un proyecto en marcha. “Me mantiene la mente en forma”, destacó.

Los problemas que afrontó William Shatner: cáncer y tinnitus

El 11 de marzo pasado, Managed Healthcare Executive informó que William Shatner tenía cáncer de piel. De acuerdo a la noticia, el actor canadiense fue diagnosticado con melanoma en etapa 4 después de descubrir un bulto cerca de su oreja derecha. Afortunadamente, la mancha fue removida y Shatner fue tratado con inmunoterapia.

Además, ha lidiado con el tinnitus desde su tiempo en Star Trek, cuando una explosión durante el rodaje dañó sus oídos. Eso lo llevó a colaborar con la Asociación Estadounidense del Tinnitus para encontrar herramientas de gestión efectivas para impedir que incidentes similares vuelvan a suceder.

