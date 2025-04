A 25 años de su estreno, regresa Zapping Zone con Dany Martins y Caro Ibarra: “Tu infancia está de vuelta”

Ciertos programas de televisión marcaron a toda una generación. Muchos tuvieron la suerte de experimentar ese sentimiento de felicidad plena y absoluta que significaba volver de la escuela y sentarse frente al televisor con la merienda en la mesa para ver su programa favorito. Porque había una época en la que no existía el streaming y solo se podía ver el contenido en un canal y horario determinados. Uno de los ciclos que marcó a los jóvenes en los 2000 fue Zapping Zone, un programa de juegos y entrevistas conducido por Daniel ‘Dany’ Martins y Carolina Ibarra que se emitía por Disney Channel. Si bien para algunos es solo un recuerdo, en las últimas horas surgió una noticia que sorprendió a todos: a 25 años de su estreno, regresa en un nuevo formato y con sus conductores originales.

Vuelve Zapping Zone con Caro Ibarra y Dany Martins (Foto: Instagram @caritoiba)

“Vuelve Zapping Zone”, se pudo leer en una publicación hecha en fondo negro y letras blancas que hizo la cuenta de Instagram @zappingzone.backstage en conjunto con Dany Martins y Caro Ibarra. “Tu infancia está de vuelta”, agregaron. Asimismo, en la descripción del perfil reza la frase: “No crecimos, solo cambiamos de canal”.

Tras el anuncio, se habilitó un formulario de Zapping Zone: Backstage, que los interesados en participar deben completar online. “Si alguna vez soñaste con estar en Zapping Zone, te quedaste con ganas jugar al ‘stop’ o simplemente tenés ganas de revivir esos momentos frente a la tele… este formulario es para vos", expresaron.

A 25 años de su estreno, regresa el programa Zappaing Zone (Foto: Instagram @zappingzone.backstage)

Los interesados deberán dejar sus datos personales, como nombre y apellido, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico de contacto, como así también sus redes sociales. Además, tendrán que responder por qué quieren participar del programa y cuál fue su momento favorito de Zapping Zone o de esa época.

En cuanto a Zapping Zone: Backstage, se tratará de un pódcast que buscará “revivir la época dorada de la televisión infantojuvenil de los 2000”. Los conductores entrevistarán a figuras de Disney Channel y Nickelodeon y a músicos y artistas que marcaron dicha época. Asimismo, habrá una sección de juegos para que los espectadores que en el pasado no lograron concretar ese tan ansiado llamado, tengan una nueva oportunidad. Según revelaron, el formulario de inscripción ya tuvo más de mil suscriptos.

Los episodios del pódcast se grabarán en un estudio con frecuencia semanal y tendrán una duración de entre 45 y 60 minutos. Estarán disponibles en YouTube en formato video y en las diversas plataformas de streaming. El estreno está previsto para mayo.

Zapping Zone: Backstage será un pódcast con entrevistas y juegos, que estará disponible en las plataformas de streaming (Foto: Instagram @danymartins10)

La noticia del regreso del Zapping Zone no tardó en circular en las redes sociales y los fanáticos no pudieron ocultar su emoción. “Me muero acá, mi infancia”; “La chocolatada se preparó sola”; “¿Pero vamos a poder participar los grandes que nunca nos pudimos comunicar?” y “Ustedes no entienden mi emoción en este momento. ¿Podré jugar por fin al Identikit?”, comentaron algunos usuarios en el posteo.

En esta misma línea, otros agregaron: “¿Qué? ¡No! Esta vez tenemos prioridad para llamar los que estamos desde la infancia y tienen que atender"; “Quiero ganarme el anotador de Hannah Montana”, “¿Voy a poder elegir a ‘Dani el pintor’?” y “No puedo creerlo. Yo a mis 31 años llorando. Recuerdo que me venía corriendo de la escuela para llegar a tiempo y verlos".

Zapping Zone

Zapping Zone comenzó a emitirse en el 2000 en la pantalla de Disney Channel con la conducción de Martins e Ibarra y de otras personalidades como Diego Topa que pasaron por el ciclo a lo largo de sus 12 años. Los fanáticos podían llamar por teléfono para jugar a los diferentes juegos, cuyos premios solían ser tanto artículos con el logo del programa (como remeras, gorras y mochilas) y también de las distintas series que se emitían en el canal en aquella época. En medio de la trasmisión, se pasaban capítulos de diversos de series como Hannah Montana, hasta Zack y Cody: gemelos en acción (The Suite Life of Zack & Cody), Lizzie McGuire y Floricienta, entre otras.

Ibarra se despidió del programa en 2010 y dos años después el ciclo llegó a su fin. Ahora, 25 años después, está listo para volver al ruedo.

Durante los últimos años, tanto Carolina como Dany se mantuvieron activos en los medios. Martins, que debutó como actor en 1996 en Chiquititas, se sumó a la serie O11CE (Disney+) en el personaje de Alan y en el medio condujo el programa Pijama Party y estuvo al frente de varios eventos virtuales durante la Pandemia. En 2022 estuvo en Recreo (América) junto a Carla Conte y Fernando ‘Pichu’ Straneo. “Tengo un proyecto que vamos a empezar a grabar en breve por Disney, pero no se puede contar”, reveló el conductor durante una entrevista con LA NACION en noviembre de 2024. Si bien no dio muchos detalles, dejó entrever que se trataba de un “regreso”, por lo que pudo haberse estado refiriendo justamente a la vuelta de Zapping Zone.

Por su parte, Ibarra trabajó con Disney en Violetta y Soy Luna. En 2022 se sumó como jurada a Canta conmigo ahora, el reality que condujo Marcelo Tinelli en la pantalla de eltrece y en 2024 protagonizó la obra VIP Lounge en el teatro Paseo la Plaza, junto a Ramón Belaustegui, Carina Buono, Rocío Carrera, Gastón Dufau y Natalia Figueiras, bajo la dirección de Daniel Fernández. Actualmente, está frente al programa de streaming Que tenga sentido (Haustream) con Camila Pittaluga, Tomás Santostefano y Valentín Samson Scheuermann.

Irina Repetto Por