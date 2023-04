Benjamín Vicuña adelantó la fecha de lanzamiento de su primer libro en homenaje a su hija fallecida Blanca

escuchar

En los últimos días, se conoció que a comienzos de mayo Benjamín Vicuña lanzará su primer libro, tanto en Chile, su país natal, como en la Argentina. Si bien no habían trascendido muchos detalles respecto a la temática, el autor dio algunas pistas este último fin de semana en diálogo con el ciclo Implacables (El nueve).

La incursión en el mundo de la escritura de Vicuña llamó la atención de todos, aunque su talento para las letras quedó varias veces en evidencia en sus redes sociales, sobre todo en sus posteos más sentidos, dedicados a sus seres queridos. Pero el lanzamiento de su primer libro lo emociona y, por eso, el actor habló del tema en el ciclo que conduce los sábados y domingos Susana Roccasalvo. “Ya se lanza el libro, el 2 o 3 de mayo en Chile y acá el 4 o 5, así que ya prontito van a tener noticias”.

Consultado sobre cómo nació este proyecto que tanto lo ilusiona, Vicuña contó: “El proyecto nació desde la necesidad de poder transitar un proceso que se ha extendido durante 10 años. De poder compartirlo, poder vivirlo con muchas personas que me han acompañado. Es algo muy bonito”, adelantó en referencia al duelo que atravesó tras la muerte de su hija Blanca, fruto de su relación con Carolina Pampita Ardohain.

Benjamín Vicuña adelantó que presentará su libro en mayo

Tal como pudo averiguar LA NACION, el material resume las vivencias que Benjamín Vicuña atravesó desde aquel fatídico 8 de septiembre de 2012, en el que su hija mayor, que en aquel momento tenía seis años, murió en Chile. “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, indicaría en la descripción esta publicación que saldría a la venta en la primera semana del mes de mayo.

“En estas páginas, hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una perdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, deseó el intérprete chileno, que también es padre de Bautista, Benicio y Beltrán, con Pampita Ardohain, y de Magnolia y Amancio, con la China Suárez.

Benjamín Vicuña junto a su hija Blanca en la playa Instagram: @benjaminvicuna.ok

El libro llevará el título de Blanca, la niña que quería volar- 10 actos para conjurar el olvido y que cuenta con el prólogo del psicólogo, psicoanalista, escritor Gabriel Rolón.

La muerte de Blanca Vicuña y el recuerdo de sus padres

“Agradecemos el cariño y apoyo para Blanca, se fue rodeada de amor y luz. Viviremos nuestro dolor en la privacidad de la familia, amigos y con la energía que nos han enviado cientos de personas. Infinitas gracias”, con estas palabras Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña informaron la triste noticia de la muerte de su hija Blanca, de seis años, el 8 de septiembre de 2012. La niña se encontraba internada en la clínica Los Condes de Santiago de Chile y habían trascendido distintas versiones en torno a una extraña infección producida por una bacteria que ingresó al organismo de la pequeña, luego de que la familia disfrutara de unas vacaciones en la Rivera Maya, México.

Según confirmó LA NACION en aquel momento, con autoridades del centro de salud, la niña falleció por la mañana como consecuencia de una neumonía hemorrágica que ocasionó una falla multisistémica, después de permanecer internada y recibir tratamiento durante nueve días.

Blanca había ingresado el jueves 30 de agosto a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica trasandina, apenas pocos días después del retorno a Chile de la familia Vicuña-Ardohain, que había estado en México.

Cada 15 de mayo, fecha en que la niña cumpliría años, así como cada 8 de septiembre, en el aniversario de su partida, sus padres y sus seres queridos suelen recordar a Blanca con emotivos mensajes en sus redes sociales.

LA NACION