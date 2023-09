escuchar

Silvina Luna falleció el jueves 31 de agosto, a los 43 años, en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, donde permaneció internada desde el 13 de junio pasado. La muerte de la actriz conmovió a sus familiares y allegados y al mundo del espectáculo, que inundó las redes sociales con mensajes de despedida a la modelo rosarina. En medio del homenaje que le realizó Telefe este sábado por la noche, las amigas de Silvina enviaron un emotivo texto que se leyó en vivo: “Es demasiado pronto”.

“Me acaba de llegar un mensaje”, advirtió Marley, quien estaba a cargo de la conducción en el homenaje que Telefe le dedicó a Silvina Luna, la noche de este sábado, Silvina Luna, una luchadora de la vida. “Vito es una de sus amigas, que está reunida en el sum del edificio con Ezequiel (su hermano)”, señaló.

El sentido mensaje de las amigas de Silvina Luna tras su fallecimiento

El conductor del especial que el canal dedicó a la actriz leyó el texto que la joven le envió en directo: “Gracias, de parte de todas nosotras, por este homenaje a Sil. Lamentamos no poder estar, entiendan que es demasiado pronto. En este momento, no hay palabras lindas que decir, ya que nuestra amiga no descansa en paz”, expresaron.

Y apuntaron contra Aníbal Lotocki, quien inyectó la sustancia de metacrilato a Silvina Luna durante su intervención por aumento de glúteos en 2011 y que fue denunciado en varias ocasiones por mala praxis. “La perdimos de una manera absurda e injusta, en manos de este personaje siniestro”, relataron. En tanto, compartieron un pedido por la memoria de su amiga. “Pedimos que no se olviden de Silvina y que juntos, entre todos, sigamos pidiendo justicia hasta que el responsable esté preso”.

El pedido del Polaco, expareja de Silvina Luna, al enterarse de su muerte

La actriz falleció a los 43 años, tras permanecer 79 días internada en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. Al conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y de homenajes a la modelo rosarina. Entre ellos, el del artista que fue su pareja en 2017, El Polaco, cuyo nombre real es Ezequiel Iván Cwirkaluk.

Si bien su relación no fue muy duradera en el tiempo, Silvina Luna y El Polaco parecían compartir una actitud muy cómplice y, cuando la actriz anunció su separación en 2018, aseguró que fue en buenos términos. En julio pasado, el cantante de cumbia expresó sus sensaciones en LAM, con respecto al estado de salud de su expareja, que luchaba por su vida en el sanatorio porteño. “La verdad es que es muy triste. Ella no se merece lo que está viviendo. Es una mujer joven. Yo la quiero mucho, pasamos cosas lindas y tengo los mejores recuerdos siempre en mi corazón”, señaló.

El pedido del Polaco a través de su cuenta personal de Instagram Instagram: @elpolaco

En tanto, contó que su familia y él deseaban que se recuperara pronto. “De mi parte, [Silvina] está en mis oraciones, y de parte de mi mamá, también. Mi vieja es muy cristiana y el otro día me llamó para decirme que estaba muy dolida, que había hablado con las amigas. Estamos todos igual, pero va a salir adelante”, apuntó.

Tras conocerse que Silvina Luna falleció este jueves, el cantante compartió una foto en su perfil de Instagram, en la que apareció junto a la modelo frente a una consola de DJ, entre risas. “Que en paz descanses. Justicia por Silvina”, escribió. Además, cambió su foto de perfil por un lazo negro, que simbolizó su luto.