escuchar

El viernes, Guillermo, que vive en Campana con sus hijos y su mujer y trabaja como fumigador, participó de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Su trabajo generó curiosidad en Guido Kaczka. “¿Vas como el cazafantasmas?”, quiso saber y también le preguntó: “¿Tenés un bidón atrás, una mochila?”. Mientras el hombre le explicaba que sí, que usaba una mochila para fumigar las hormigas y cucarachas, inesperadamente Carmen Barbieri lo interrumpió y le contó el dramático problema doméstico que tiene con la intención de que pudiera ayudarla.

“Perdón, ¿va particular? Porque yo tengo una rata en mi casa que no la puedo sacar”, expresó Barbieri. “¿Sigue ahí?”, le preguntó sorprendido el conductor y Carmen le aseguró que sí: “La voy a llevar a pasear”. El fumigador, en tanto, le dijo que podía ayudar y le explicó, además, que dependiendo del tiempo que llevara la plaga se utilizaba cebo, pegamento, trampas o atrayentes. “Tengo una mascota, ¿no le hace mal al perro?”, le consultó preocupada la actriz y él la tranquilizó diciéndole que “se bloquea” para que los animales no lleguen al producto.

Carmen Barbieri contó en Los 8 escalones, que tiene una rata en su casa

Pero, antes de continuar con el juego, inesperadamente Enrique Macaya Márquez interrumpió a Guido Kaczka y le preguntó si lo del departamento como premio era verdad o mentira. Cabe recordar que esta semana, se anunció que además del premio de los $3.000.000 que se entregan en Los 8 escalones, a partir del lunes 4 de septiembre, también estaría en juego un departamento a estrenar en Capital Federal. Para su tranquilidad, el conductor le aseguró que era real y dio una importante información: “El primer año las expensas están cubiertas”.

“El juego también tiene su variante. Van a jugar por los 3 millones, pero, por el departamento, el juego va a ser en el medio y ahí va a estar la posibilidad de jugar o de que venga alguien a jugar. En ese caso el departamento es para quien lo juega, porque son cosas que se dan antes y que se van a poder preparar. Pero ya lo van a ver bien el lunes”, explicó Guido Kaczka.

Guillermo, el nuevo ganador de Los 8 escalones de los 3 millones

Finalmente, el juego se reanudó y a paso firme, aunque con algunos traspiés, el fumigador, que trabaja en Campana, Escobar y Capital Federal, llegó a la final junto con Fernando, el abogado que competía por los $6.000.000. Ambos tuvieron un desempeño muy parejo y así llegaron a la última pregunta del jurado: “¿Quién fue el político que asumió la presidencia de la Nación luego de la renuncia de Fernando de la Rúa en 2001?”. Las opciones eran Ramón Puerta, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá y Federico Pinedo.

Guillermo eligió la primera opción, Puerta, y como era correcta, se consagró como el ganador de Los 8 escalones de los 3 millones. Emocionado, rompió en llanto y Guido Kaczka se acercó a abrazarlo, mientras que por la parte trasera del estudio se acercaba Tomás, el hijo del fumigador. Ambos se abrazaron entre lágrimas y protagonizaron una conmovedora escena.

“El lunes acá cambian muchas cosas. Unas que se agregan, otras que cambian”, le dijo Guido al flamante campeón. “Lo que se sostiene si o si es que hay tres millones; se sostiene también que tenés la posibilidad de volver por seis millones. Pero, el lunes venís a un juego con otro nombre: Los 8 escalones de los tres millones más un departamento a estrenar. ¿Volvés a ese juego Guillermo?”, preguntó el conductor y el participante, con la emoción a flor de piel, le aseguró que sí, que regresaba.