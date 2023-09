escuchar

Fueron 79 días de internación en los que Silvina Luna se aferró a la vida. Su estado de salud era muy delicado, luego de contraer una bacteria que complicó su cuadro de hipercalcemia e insuficiencia renal detectada en 2013, como consecuencia de una intervención quirúrgica realizada por el médico Aníbal Lotocki. Este jueves 31 de agosto, lamentablemente, murió. En medio de un gran dolor, dos de sus amigas más cercanas, María Eugenia Orellana y Analía Reina, en diálogo con A la Barbarossa (Telefe), revelaron cómo fueron sus últimos momentos de vida y el especial pedido que les hizo.

En 2010 Silvina Luna se sometió a una cirugía estética para aumentar los glúteos con el “médico de los famosos”, Aníbal Lotocki, quien le colocó una sustancia que luego se conoció que era tóxica. Tres años más tarde comenzó con problemas de salud y le fue diagnosticado una hipercalcemia e insuficiencia renal, que la colocó en un largo camino de búsqueda de una mejora. Denunció al médico por mala praxis y a ella se le sumaron las denuncias de Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. Fue condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por “lesiones leves” de cuatro pacientes. Aún se encuentra en libertad.

La familia de Silvina Luna pidió esclarecer cierta información que circula sobre su internación (Fuente: Instagram/@silvinalunaoficial)

En medio del gran dolor que causó la noticia del fallecimiento de Silvina Luna, se reavivó el pedido de Justicia, tal como lo había elevado ella cada vez que pudo. “Es lo que buscamos todos, que se haga justicia. Es un momento doloroso para todos, pero Sil nos dejó una gran enseñanza y mensajes. Queremos honrarla con mucho amor y pelear por algo que ella venía peleando”, contó, en las últimas horas en A la Barbarosa, María Eugenia Orellana, amiga íntima de la actriz.

La amiga de Silvina Luna contó el gran pedido de les hizo

En esta línea, aseguró que no fue un pedido de Silvina, sino que ella tomará el legado de exigir una condena justa para Lotocki. Sí dijo que en los últimos días habló con su entorno íntimo para solicitarles que no dejaran solo a su hermano, Ezequiel, su gran poyo y compañero. “Nos habló mucho de no dejar solo a su hermano. Sentimos que en algún punto nos iba preparando a todos”, indicó la joven, quien destacó que en el último tiempo ya se notaba un gran decaimiento en su amiga, que “lo dio todo” porque quería vivir.

Sin embargo, los días de internación transcurrieron con diversas mejoras y recaídas, hasta el día de su fallecimiento. “Nos miraba y nos decía: ‘La tengo difícil’”, reveló su otra amiga, Analía, quien también destacó que cuando sintió que no daba más, le indicó que ya “quería trascender”.

Como los restantes 79 días en los que estuvo ingresada en el Hospital Italiano, sus amigos más cercanos estuvieron junto a ella para el último adiós, al ser desconectada de la asistencia mecánica. “Fue duro, pero fue una decisión de su hermano, que fue su ángel”, destacó.

La amiga de Silvina Luna detalló como fue el último adiós

Respecto de los últimos minutos de vida de Silvina, detalló: “Fue hermosa su despedida, dentro del dolor que sentíamos, porque estaba rodeada de todos sus amigos y su hermano. Todos tocándola, dándole amor, poniéndole mantras, diciéndole que todo estaba bien y de a poquito le quitaron la asistencia. Y se fue rodeaba de amor, se fue yendo con nosotros ahí”. Asimismo, señaló que no habrá una ceremonia velatoria, ya que a ella no le hubiese gustado que se lleve a cabo, por lo que se trató de una decisión determinante en su hermano.

La amiga de Silvina Luna reveló el pedido de Silvina Luna para el último adiós

Actualmente, la Justicia hizo el pedido de preservar el cuerpo de la actriz para realizar una autopsia para el futuro proceso judicial en relación con determinar la culpabilidad de Aníbal Lotocki en este trágico final. Por este motivo el entierro que se iba a realizar este viernes quedó suspendido.