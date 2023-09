escuchar

“Yo ya dije todo lo que tenía que decir, de todas maneras posibles, nadie quiere escuchar. Así que no hablaré por ahora. La doctora (Ileana) Lombardo dice que va a hablar, pero no sé a qué hora”. Esas fueron las palabras que le envió Aníbal Lotocki a la producción de Bien de mañana (eltrece) este viernes, luego de la muerte de Silvina Luna. La modelo se hizo una cirugía estética con él en 2011 y él le inyectó metacrilato, lo que le produjo una insuficiencia renal que tuvo el peor desenlace.

Finalmente, este viernes a la tarde, Ileana Lombardo, abogada del médico, rompió el silencio y dijo que está “convencida de su inocencia”. Además, cruzó a todos los que cuestionaron a su cliente y se pronunció sobre los supuestos vínculos entre su cliente y “el poder”.

Silvina Luna se operó con Aníbal Lotocki en 2011; el médico le inyectó metacrilato, lo que le provocó una insuficiencia renal. La modelo murió el jueves a los 43 años

La letrada dio una extensa entrevista en DDM (América TV) este viernes. Lo primero que mencionó fue el pedido del fiscal general Sandro Abraldes, quien le solicitó a la Cámara Nacional de Casación que ordene la preservación del cuerpo de Silvina Luna para realizar la correspondiente autopsia. “El tribunal decidió que se ordenaba la preservación de los restos para una eventual autopsia que se realizará en otra causa, no en esta. Por eso es que la autopsia hasta el momento no se hizo”, sostuvo.

Pero Mariana Fabbiani la interrumpió y fue directo al hueso. “¿Le puedo hacer una pregunta personal doctora? ¿No le genera un conflicto moral estar defendiendo a Lotocki en este momento?”, quiso saber. “Yo estoy convencida de la inocencia de mi cliente; si no, no lo defendería”, completó Lombardo.

La abogado de Lotocki rompió el silencio tras la muerte de Silvina Luna

“Vi todas las pruebas que se produjeron en la causa, escuché médicos hablar del tema; hay pericias que hizo el cuerpo médico forense. Lo cierto es que Lotocki fue condenado en esta causa, a eso no lo discutimos, y por eso hemos recurrido la sentencia en casación, actualmente. El punto es que la sentencia estableció que no había nexo causal entre la cirugía o el implante del producto médico que está en discusión con las enfermedades que invocan las pacientes. Esto lo dijo el cuerpo médico forense”, expresó la letrada.

Lotocki y el poder

En medio de la conversación, y tras escuchar su relato y explicaciones, desde el piso le preguntaron a la abogada sobre los supuestos nexos que existirían entre el médico y “el poder”. Cabe recordar que hace un par de semanas Pamela Sosa, expaciente y también su expareja, habló en LAM (América TV) sobre la presunta protección política que tendría Lotocki: “Me han dicho que él operó a muchas mujeres del kirchnerismo y a muchas amantes de kirchneristas y que por ahí viene un poco el cuidado que tiene”.

La palara de Ileana Lombardo la abogada de Aníbal Lotocki

Al ser consultada por los supuestos vínculos entre el médico y el poder, Lombardo señaló: “Hablan de un nexo con el poder y de que Lotocki estaría trabajando después de estar inhabilitado. Dos cuestiones que yo voy a llevar a la justicia porque son denuncias graves. Quien tenga como acreditarlo que lo demuestre”.

“Si Lotocki tuviera un vínculo con el poder, no tendría una condena, no tendría a todos los medios en su casa en este momento, que lo tienen con una tobillera electrónica mediática, porque no puede salir de su casa. Tiene hasta un dron que está volando por arriba”, lanzó Lombardo en defensa del médico que operó tanto a Silvina Luna como a Mariano Caprarola, quienes fallecieron el 31 y el 17 de agosto respectivamente.