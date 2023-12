escuchar

El conductor y humorista Dady Brieva contó por qué terminó su programa llamado Peronismo para todos, el cual se emitía los días domingos en C5N. En contacto con el ciclo televisivo Entrometidos (Net TV) conducido por Carlos Monti, el ex Midachi aseguró que su contrato con el canal expiró y que, por ese motivo, concluyó su participación.

En primer lugar, Brieva explicó que su vínculo contractual concluyó en los últimos días de noviembre y, por decisión del canal, la programación se abocó a cubrir los comicios presidenciales. “Como es un canal de noticias, prevaleció eso”, explicó el santafecino en un audio que le envió a Monti.

Con un tono cómico, sumado a la ironía por el advenimiento del gobierno electo a cargo de Javier Milei, el humorista dejó un comentario en su último programa que hizo suponer que el final estaba anunciado. “Uno de los últimos programas, porque la semana que viene hay debate, después vienen las elecciones y después... ‘Libertad para todos’ no se puede llamar”, sentenció, en referencia a La Libertad Avanza, el nombre del partido con el que participó el libertario en las Elecciones presidenciales.

A pesar del audio que recibió Monti y divulgó en su programa, el staff periodístico no quedó del todo conforme con la explicación a sabiendas de que su posición ideológica está en las antípodas del próximo gobierno que asumirá el 10 de diciembre. “Desde el canal me contaron que no hay enojos, ni que tampoco influyó el triunfo de Javier Milei como presidente de la Nación. A mí lo que me dicen es que hubo un arreglo desde hace meses, cuando empezó el programa indicaba que a finales de noviembre iba a terminar”, destacó Juan Etchegoyen.

Por último, Monti le dio un cierre al tema al aclarar que la afinidad de Brieva con Sergio Massa, competidor de Milei en el Balotaje, fue el causante de no renovar el vínculo de Brieva: “De adentro de C5N se está diciendo que si ganaba Milei, iban a renovar algunas caras, porque no quieren personajes tan extremistas”.

“Ni Colón en la B ni un gobierno de Milei”, el video viral de Dady Brieva

En la previa al Balotaje 2023 que se disputó entre Javier Milei y Sergio Massa, Dady Brieva armó un video donde decidió dar su opinión sobre los comicios y además, en un gesto de confianza, también aseguró que Colón de Santa Fe, el club de sus amores, no iba a descender de categoría.

“La verdad, yo soy muy optimista, no me imagino ni Colón en la B ni un gobierno de Milei”, relató Brieva sobre un pronóstico que, con el diario del lunes, lo terminó desfavoreciendo por completo. En primer lugar, Milei se impuso ante Massa en el Balotaje.

Y, como si fuera poco, el Sabalero en un encuentro que se disputó en Rosario contra Gimnasia y Esgrima de La Plata cayó por 1-0 con gol de Nicolás Colazo, provocando que el rojinegro descienda a la Primera Nacional, en un hecho que aniquiló moralmente a los hinchas.