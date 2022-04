El conmovedor video que muestra a las Trillizas de Oro unidas por Clemente Zavaleta: “Llegaron mis refuerzos”

Tras el terrible accidente de Clemente Zavaleta, hijo de María Emilia Fernández Rousse, durante un partido de polo el pasado 17 de marzo, la artista se mostró acompañada por sus hermanas, con quienes conforma el trío conocido como las Trillizas de Oro, y agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y los mensajes de cariño que le enviaron. Junto a una foto que las muestra sonrientes, la publicación incluyó también un tierno video donde dejaron ver su unidad en este difícil momento.

El accidente de “Corchito” Zavaleta ocurrió en Palm Beach mientras jugaba al polo en el equipo Alegría. El deportista cayó de su caballo, chocó contra el piso y permaneció inconsciente durante 15 minutos. Después de recibir atención médica en la cancha, tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital cercano con fracturas en las costillas, un pulmón perforado y lesiones en la cabeza.

El video de las Trillizas de Oro juntas

En medio de una recuperación dura y con el optimismo de que va a salir adelante, su familia recibió muchos mensajes de apoyo. Por supuesto, que la mayor destinataria de estas muestras de cariño fue Emilia, su madre, que continúa con la esperanza de que “Corchito” logre superar este accidente.

“Hola gente linda, quiero aprovechar par agradecerles la cantidad y fuerza de amor que me están enviando a mí y a ‘Corchito’”, comienza diciendo la artista en la grabación. Luego, mostró su gratitud e hizo referencia a la mejoría de su hijo: “Quiero agradecer todas las cadenas oración que son inmensas y, ¿saben una cosa? Nos llegan. Porque ‘Corchito’, gracias a Dios, despacito está mejorando”.

A continuación, con mucha alegría introdujo a sus hermanas, que aparecieron en cámara y se rieron junto a ella. “Y ustedes saben que no estoy sola, porque está Laura. Acá está un tercio, pero ustedes no saben una cosa: desde Buenos Aires me llegó el otro tercio”, presentó mientras ambas ingresaban. Por último y después de contar que también estaba presente la madre de las tres, Paulina Alicia “Chichita” Rousse, las Trillizas de Oro se dirigieron directamente al polista con un sentido mensaje: “Fuerza ‘Corchito’. Vamos porque esto recién empieza, tenemos mucho por delante. Gracias, sigan rezando por favor”.

Las Trillizas de Oro y su madre se juntaron para agradecer los mensajes de apoyo Instagram @lastrillizasoro

El posteo también cuenta con una foto de las cuatro mujeres y un texto donde Emilia aprovechó para volver a mandar fuerzas a Clemente: “Gracias a todos por tanto cariño, tantos rezos y buena energía. Llegó y llega todo. Y ahora llegaron mis refuerzos, para todo lo que viene. Vamos ‘Corchito’, fuerza”. La publicación tuvo mucha repercusión, al punto que ya superó los 21.000 likes y recibió más de 3500 comentarios en los que se puede leer el gran apoyo a las artistas. Allí, se hicieron presentes algunas figuras como Georgina Barbarossa y Laura Laprida.

Cómo avanza la recuperación de Zavaleta

Luego de pasar las dos primeras semanas en estado crítico, “Corchito” mostró algunas señales de mejoría. Aunque los progresos son leves y el optimismo es medido, sin dudas ilusionó a los familiares ver signos de recuperación.

Para cubrir los enormes gastos médicos que demanda la situación, la familia lanzó una colecta mediante redes sociales. El objetivo es recibir donaciones y llegar a los 800.000 dólares para poder afrontar de forma completa el proceso de rehabilitación.