La evolución del hijo polista de la Trilliza de Oro y la movida solidaria de los cracks argentinos para colaborar con su recuperación

Son tiempos muy sensibles para el polo, que ya ha puesto manos en el asunto desde la dirigencia para tratar de atenuar los riesgos. En el último año y medio hubo numerosos accidentes, empezando por el de Pedro Heguy (recuperado) y continuando este año con los de Diego Araya, en Coronel Suárez, y de Tomás Dartiguelongue, en Palermo, ambos en franca recuperación. En todos los casos, con caídas de caballo durante los partidos que estaban disputando. El más serio hasta acá había sido el del hijo del Ruso Eduardo Heguy, en febrero de 2021, en el campo en Intendente Alvear. Hasta que el 18 de marzo, en Palm Beach, durante un partido de la World Polo League, el accidentado fue Clemente Zavaleta (h.), hijo de Clemente y de María Emilia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro.

El golpe que se dio “Corchito” Zavaleta, de 36 años, casado con Isabelle Strom y con dos hijas, fue bravo. Estaba jugando por el equipo de Alegría y como consecuencia del impacto contra el piso estuvo 15 minutos inconsciente, siendo atendido en la cancha hasta que fue llevado en helicóptero a un hospital cercano, siempre en Palm Beach, a una hora de auto de Miami. No sólo sufrió serias lesiones en la cabeza, sino también fracturas en las costillas y hasta un pulmón perforado, seriamente dañado. El polista fue operado varias veces, con el objetivo de eliminar los coágulos, los hematomas que se le habían formado. Incluso, debió sacársele uno de los huesos de la cabeza para permitir que un coágulo se descomprimiera y se pudiera estabilizar la presión intracraneana, un tema vital.

En las últimas semanas, Zavaleta (h.) también había sufrido las consecuencias de un virus intrahospitalario, algo frecuente cuando se trata de largas internaciones. Para mejorar su respiración, fue sometido a una traqueotomía. Hace unos días, le fue reinsertado el hueso de la cabeza y se espera próximamente poder avanzar con las costillas.

Globalmente, luego de unas primeras dos semanas de riesgo extremo, y siempre en estado de coma inducido, Clemente (h.), dentro de un cuadro delicado, ha ido dando pequeños pasos de mejoría. Algo que trajo alivio en su entorno familiar y de amigos, que no ha dejado de acompañarlo y de apoyar con su presencia y a través de cadenas de oración.

La idea, si la evolución se mantiene, claro está, es poder trasladar a “Corchito” a otro centro asistencial dentro de Estados Unidos. Sería en la ciudad de Atlanta, para allí continuar con la rehablitación. Se estima que será un proceso largo, de varios meses, con todo lo que ello implica a nivel organizativo y financiero. Por lo pronto, Zavaleta (h.) fue pasado a una sala de terapia intermedia y ha mostrado signos de reacción que, obviamente, han sido muy bienvenidos. Pero nadie abandona la cautela. Paso a paso, y sin alardes de optimismo.

Poseedor de 7 goles de handicap, “Corchito” Zavaleta ha participado en varias ocasiones del Campeonato Argentino Abierto de polo, la competencia más importante del mundo, que se realiza en el Campo Argentino, en Palermo.

Mientras tanto, el polo hizo su movida solidaria. Desde hace unas semanas, mientras se desarrollaban el US Open y otras competencias donde están jugando muchos polistas argentinos, se venía hablando sobre la manera cómo colaborar con la familia de “Corchito” en este momento tan complejo. En definitiva, de un accidente de polo no está exento ningún jugador.

A partir de la iniciativa de Marc Ganzi, uno de los “patrones” más influyentes de los equipos que intervienen en la competencia y principal sostenedor de la World Polo League, se organizó una fundación con la finalidad de juntar fondos para la recuperación de Zavaleta (h.). Y este viernes, como primera medida, se concretó una exhibición de alto handicap con la actuación de numerosas figuras de la Argentina.

Bajo la denominación “Zavaleta Perpetual Cup”, se gestó un partido de 80 goles entre los equipos de Pilot y Park Place, dos de los grandes animadores de la temporada y ganadores, esos clubes, de los torneos por la USPA Gold Cup y la CV Whitney Cup, dos de las competencias de la Triple Corona americana. Las exhibiciones con las figuras son bien recibidas en Estados Unidos, ya que le permite a la gente ver un encuentro de mayor velocidad y técnica al nivel que están acostumbrados, que es de 22 goles de handicap.

El partido se disputó en la cancha 2 del Grand Champions Polo Club. Por Pilot jugaron Facundo y Gonzalito Pieres, Christian Laprida (h.) y Pablo Mac Donough, mientras que por Park Place se alistaron Juan Britos, Hilario Ulloa, Bartolomé Castagnola (h.) y Juan Martín Nero. Otras figuras, como Adolfo Cambiaso (h.) y Polito Pieres, quedaron al margen del cotejo por estar recuperándose de sendas operaciones (pubialgia y fractura de clavícula, respectivamente).

Previamente al partido, Facundo Pieres destacó en una nota en @pololine la iniciativa de Marc Ganzi, así como los aportes de los patrones de Pilot y de Park Place, Curtis Pilot y Andrey Borodin, respectivamente. “Hablamos con los patrones y surgió la idea del partido. Todos se mostraron predispuestos. Y enseguida surgió el compromiso de todos los jugadores que quedamos todavía por acá en Estados Unidos”, explicó Facundo, que este domingo, con su equipo, Pilot, jugará la final del US Open ante La Elina.

Y luego del encuentro, Pablo Mac Donough se refirió en ESPN Polo al sentido de esta exhibición. “Un partido especial, a favor de un amigo. Son esas cosas que están buenas hacer, que no son las que querés hacer, pero la verdad que valen mucho la pena. Más que nada agradecerle a los Ganzi, a Marc por la iniciativa. A Pilot, a Park Place, que apoyan y mucho. Siempre está bueno saber que cuando pasan estas cosas (el accidente de “Corchito”), en la comunidad del polo aparece esta clase de gente para apoyar. Y los jugadores estamos para bancar también”.

Mac Donough también se refirió a los accidentes en el polo y lo que podría hacerse. “No sé si es que se juega más al polo y por eso es que hay más accidentes. Pero es un tema importante, es un tema que se está hablando. La solución no se sabe bien cuál es, pero estaría bueno probar cosas. Quizás algunas cosas que se prueben sean equivocadas, otras para bien. Y de a poco ir llevando el polo a un lugar un poquito más seguro. Cambiar reglas si es necesario. Hay muchas cosas para hacer, no sé bien cuáles, pero todos queremos un polo más seguro. Cuando pasan estas cosas, nos toca a todos y no está bueno”.

Hilario Ulloa, otro de los protagonistas, dijo: “Es una manera de ayudar a Corchito y a su familia, están pasando por un momento muy duro. Por suerte se viene rehabilitando bien. Fue una buena idea hacer ésto (el partido). Ojalá podamos ayudar, colaborar con fondos, para apoyar a la familia. Se vienen varios meses de rehabilitación y tratamos de ayudar”.

Mientras tanto, en Buenos Aires, la alegría acompaña a las familias de los otros accidentados. En un chat de la familia Araya, en el cual se reportan las novedades del estado de Diego, ayer gobernaron las lindas emociones. “Hola!!!!! Hoy un día increíble!!!!! Gracias a Dios!!! Vinieron los chicos a visitarlo, fue muy emocionante y diego está feliz!!! Un flor de empujón para poder seguir… Estuvimos con Tomi (por Dartiguelongue) q viene muy bien, y estuvieron hablando de polo. Hoy un día para agradecer!!!! Gracias a todos ustedes por estar y acompañarnos”.