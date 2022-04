Carmen Barbieri dio detalles de la operación de Federico Bal y se mostró preocupada: “No nos garantizan nada”

Nervios, miedo y angustia fue lo que vivió Carmen Barbieri tras el accidente que sufrió su hijo, Federico Bal, en las grabaciones de Resto del mundo (eltrece) en Brasil. El actor, de 30 años, tuvo un inconveniente con su parapente en las playas de la isla Paraty y sufrió lesiones. Según contó la conductora, lo operarán el 29 de abril. Preocupada, dio detalles de lo que le dijeron los médicos.

“Tiene momentos que se le pianta un lagrimón. Recién el viernes a las 6 de la mañana lo operan. Hay que ver cuando sale bien. El tema es que le duele mucho, le dan muchos calmantes. Está muy bien atendido, todo perfecto. Lo hacen caminar para que no se le haga trombosis en las piernas. Es un trámite”, explicó Carmen en diálogo con Fabián Doman en el ciclo Momento D (eltrece).

Carmen Barbieri habló de cómo será la operación de Fede Bal

Respecto de cómo hace para comunicarse con los médicos, contó que hay una traductora que es la mujer que atiende a todos los pacientes internacionales. En ese marco, relató la primera conversación que tuvo con ella y que conmovió al estudio: “Me dijo ‘en este hospital siempre decimos la verdad. No se le oculta nada a los familiares’. Le pregunté si mi hijo va a perder el brazo y ella me dijo que no iba a perder nada”.

Por otro lado, comentó que la primera intervención de Bal, poco tiempo después del accidente, se vio con diversas complicaciones. “Un médico que vio a Fede, abrió y se encontró con la herida sucia con mucho pasto y barro. Cuatro horas duró esa operación”, subrayó.

En ese sentido, especificó que todo tiene que estar en perfectas condiciones para la próxima operación: “Ahora, cuando abran el viernes, tiene que estar limpia la zona para poder ponerle clavos, una chapa. Todo lo que le van a poner, tiene que estar totalmente limpia la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operarlo otra vez”.

Sobre cómo se siente, la conductora se sinceró y admitió que está preocupada ante el panorama que le anunciaron desde el centro médico. “No nos garantiza nada”, sostuvo, respecto de cómo estará la herida de Fede luego de la cirugía. “Para la medicina, y siempre lo digo en mi programa -Mañanísima-, dos más dos no es cuatro, es cinco o siete. No es matemática, entonces te dicen que no se sabe lo que va a pasar”, agregó.

La primera foto de Fede Bal tras accidentarse en Brasil twitter @balfederico

En relación con su regreso a la Argentina y por cuánto tiempo Fede quedará internado en el hospital de Río de Janeiro, Brasil, contó: “Le pregunté al doctor si me lo podía llevar después de la operación y me dijo que no me podía decir nada hasta que no lo opere el viernes”. Posteriormente, aseguró que está previsto que la intervención dure cerca de 5 horas.

Al escucharla, Cinthia Fernández interrumpió la conversación y señaló: “Es una zona de muchos tendones. Ese es el tema, es difícil si le erran”. Sin embargo, Carmen aclaró que los tendones están en perfectas condiciones. “Gracias a Dios. Podría habérselos roto. Tiene tres o cuatro fracturas y una expuesta, hay que ponerle clavos y una chapa”. Por último, agradeció el acompañamiento de la novia de Fede, Sofía Aldrey, quien también viajó para acompañarlo.

El desgarrador relato de Federico Bal luego del grave accidente que sufrió en Brasil

En diálogo con su programa radial Gente como vos (Radio FM 107.5), el actor dio detalles de lo ocurrido: “Nos levantó un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y se dio completamente vuelta el motor. Ocho metros rodé y no sabía dónde estaba parado. De golpe estaba con el cinturón de seguridad, tirado sobre la tierra, me levantaron como pudieron y me vi el antebrazo quebrado en tres partes”.

“Estuve 12 horas en un pasillo de un hospital. Gracias a la gestión de Daniel Scioli, que es el embajador argentino en Brasil, se empezó a generar lo que es el traslado”, continuó.

Fede Bal contó cómo fue el accidente que sufrió y cómo se encuentra

Por último, Fede especificó que el accidente quedó filmado y las imágenes se verán próximamente en Resto del mundo.