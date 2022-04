Paula Chaves sufrió un accidente doméstico y mostró las consecuencias en las redes: “Me quemé viva”

Paula Chaves, como buena fanática de las redes sociales, suele utilizar su cuenta de Instagram para registrar los sucesos más relevantes de su día a día. A fuerza de publicaciones diarias y muchas actualizaciones en sus historias, logró acumular una gran cantidad de seguidores que disfrutan el poder acompañarla en su rutina cotidiana. Asimismo, su popularidad se debe a la transparencia con la que registra su vida y, bajo esta misma línea, mostró un doloroso accidente que sufrió en pleno desayuno.

Paula Chaves comparte su día a día en las redes sociales instagram

Como buena influencer, Chaves no deja detalle de su vida sin compartir. Desde las tiernas interacciones que mantiene con sus hijos -Olivia, Baltazar y Filipa- hasta los graciosos reclamos que decide hacerle de forma pública a Pedro Alfonso, su marido, todo queda inmortalizado por la cámara de su celular.

Todo el contenido está atravesado tanto por su mirada positiva como por un gran sentido del humor, características que se destacan en la personalidad la ex Bake Off Argentina. Esto incluye los eventos que otras personas podrían tildar de trágicos o negativos. Un claro ejemplo fue una postal matutina que compartió el martes en donde dejó asentado que, a pesar de ser una celebridad, su vida está muy lejos de ser glamorosa.

Paula Chaves mostró el resultado de un doloroso accidente doméstico instagram @chavespauok

“Buen día”, escribió sobre la foto de un colorido termo acompañado por un mate. No obstante, en la imagen se destacó su mano que, por encima, tenía una especie de paquete de gel frío. Más abajo, explicó el motivo del extraño elemento. “Me agaché con el termo en la mano y sí... me quemé viva”, contó.

El doloroso accidente que sufrió Chaves -el cual es muy común para los ávidos consumidores de mate- quedó como una anécdota más ya que, a pesar de generarle una molestia, no fue de gravedad. Durante el resto del día, subió más fotos y videos junto a sus hijos, pero no volvió a mencionar la quemadura.

La respuesta de Paula Chaves cuando su hija le dijo que quería ser famosa

El perfil de Instagram de Paula Chaves está conformado por los aspectos importantes de su vida y, entre ellos, sus tres hijos son quienes más se destacan. Así, tanto sus historias como sus publicaciones están plagados por los rostros de los tres niños, quienes protagonizan alocados juegos, divertidos paseos familiares y graciosas interacciones con sus padres.

Paula Chaves se sorprendió con un pedido que le hizo su hija y no pudo disimular su risa

En una ocasión, decidió grabar la conversación que mantuvo con Olivia mientras se encontraban en pleno momento de madre e hija. Acostadas cómodamente en la cama, se entretuvieron con una charla que atravesó diversas temáticas sin que faltaran las risas y la complicidad.

A sabiendas de que los usuarios son rápidos a la hora de criticar, la actriz explicó que su hija estaba de acuerdo en ser filmada y que todos lo que transcurría era con su consentimiento previo. Luego de esa aclaración, Olivia se sentó frente a la cámara y expresó su deseo de convertirse en influencer. “Yo quiero tener una cuenta propia, quiero ser famosa”, dijo. Y agregó, amenazadora: “En cualquier momento te voy a chafar el teléfono y voy a empezar a subir cosas”. La filmación llegó a su fin mientras Chaves luchaba por controlar un ataque de risa.