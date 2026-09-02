El consejo de vida de Mariana Nannis a Charlotte Caniggia: “Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos”

Charlotte Caniggia atraviesa los últimos días de su participación en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) y recibió una de las sorpresas más esperadas antes de la final: una videollamada de su madre, Mariana Nannis. El encuentro se produjo dentro de la casa y rápidamente pasó de las bromas habituales entre ambas a un momento cargado de emoción, en el que la participante no pudo contener las lágrimas.

Charlotte se emocionó hasta las lágrimas con su familia (Captura: Telefe)

Desde Marbella, España, Nannis apareció en pantalla para hablar con su hija y conocer cómo estaba viviendo los últimos días de competencia. “Hola, Charli. ¿Qué estás haciendo?”, le preguntó al comenzar la comunicación. Charlotte, fiel a su estilo, respondió entre risas mientras describía la convivencia: “Acá en la casa de las locas, aguantando, me están volviendo loca”.

Charlotte Caniggia recibió una sorpresa de su mamá antes de la final (Captura: Telefe)

La charla transcurrió inicialmente entre comentarios cotidianos y chistes, pero Mariana aprovechó la comunicación para alentar a su hija de cara a la instancia decisiva. “Tenés que ganar, Charlotte”, le expresó. Y le dio un consejo de vida que trascendió en las redes: “Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos, ¿okay? Así que tranquila, que vos vas a ganar”.

En medio del intercambio, Nannis también le propuso un plan para cuando termine el reality. “Venite y hacemos pijamada en el Hotel Palace, en Madrid”, lanzó.

Pero uno de los momentos más emotivos llegó cuando Mariana volvió a insistirle en que resistiera hasta el final. “Aguantátelas, aguantate todas las locas y ganá, Charlotte, vamos, si vos podés”, le dijo. La participante reaccionó con una frase que resumió el vínculo entre ambas: “Siempre ganadora, mamá, como vos me enseñaste”.

Charlotte no pudo contener la emoción (Captura: Telefe)

La emoción también apareció cuando hablaron de lo que sucederá después de la final. Entre bromas, Nannis le pidió que llevara el premio hasta España. “Traé la copa a Marbella”, mencionó, a lo que Charlotte aseguró que cumpliría con el pedido.

La videollamada con su madre no fue la única sorpresa que recibió durante ese bloque. Alex Caniggia, su hermano, también le envió un mensaje desde Europa. Su saludo tuvo un tono mucho más emotivo y conmovió a Charlotte hasta las lágrimas. “Hermana mía de mi vida, estoy tan orgulloso de vos. Sos una guerrera de la vida, una luchadora”, comenzó diciendo.

Alex Caniggia le envió un mensaje a su hermana desde Europa (Captura: Telefe)

Asimismo, Alex destacó el esfuerzo de su hermana durante su paso por el reality y la alentó a disfrutar de los últimos días de competencia, independientemente del resultado. “El pueblo argentino te ama, estamos con vos”, agregó. Tras el mensaje, Charlotte no pudo contener la emoción y derramó unas lágrimas, en uno de los momentos más sensibles de su recorrido por la casa.