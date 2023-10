escuchar

Pedro Alfonso cumplió 44 años este lunes, motivo por el cual fue sorprendido por su familia con un regalo que lo emocionó hasta las lágrimas. El momento quedó registrado en la cuenta de Instagram de su esposa, Paula Chaves, quien decidió compartirlo con sus 4.5 millones de seguidores.

A través de sus stories, la modelo subió un video en el que escribió “Más sensible no había”, donde se lo ve al actor y productor leyendo una carta. “Ya nos cuidaste mucho…”, dijo, pero en cuestión de segundos rompió en llanto.

“Dale”, se escuchó decir a la conductora mientras filmaba el momento en el que sus tres hijos, Olivia, Felipa y Baltazar, entran en escena con la caja de la PlayStation 5. “Ya nos cuidaste mucho a nosotros y ahora podés volver a jugar”, continuó y terminó: “Te amamos mucho, hasta el infinito y sos muy fachero”.

Previo a la sorpresa, la exconductora de Bake Off (Telefe) seleccionó imágenes de algunos de los tantos momentos que viven en familia y realizó un reel. “Feliz cumple mi amor. Sos espectacular. La vida al lado tuyo es increíble. Te amamos”. A lo que él contestó con humor: “¡Gracias mi amor! Y gracias a todos los que están acá abajo saludando. Bueno, acá abajo saludando si me pone este comentario fijado, si no gracias a los que están abajo y arriba también”.

Además de los 50 mil likes, recibió cientos de mensajes de buenos deseos. “Qué buen tipo parece ser... Feliz vida Pedro Alfonso”; “Feliz cumpleaños Pedro, la felicidad de ustedes traspasa fronteras, pasala genial como te mereces, saludos desde Uruguay”; “Feliz cumpleaños Pedro. Disfutá tu día con tu hermosa familia. Los sigo desde que empezaron a estar de novios”; “Son tan lindos y piolas. Armaron una familia tan linda que ojalá se respeten toda la vida”, fueron solo algunos.

Pedro Alfonso cumplió 44 años y recibió un increíble regalo por parte de su familia (Foto: captura Instagram/@chavespauok)

Pero no solo Pedro fue sorprendido. En los últimos días, la actriz de la obra teatral “Un plan perfecto” recibió la inesperada visita de una de sus mejores amigas: la modelo Mery del Cerro, pero de una forma no convencional.

La ex Casi Ángeles se disfrazó del Sapo Pepe y le tocó el timbre a Chaves, a quien no veía hace algunos meses debido a sus compromisos laborales en Uruguay, donde se encuentra grabando una serie para Cris Morena.

Pedro Alfonso cumplió 44 años y Paula Chaves compartió un emotivo video en las redes sociales (Foto: captura Instagram/@chavespauok)

“Me muero de amor con esta amiga hermosa”; “Juro que lloré con ustedes. ¡Ay, el verdadero amor de amigas!”; “Qué lindas que son!! Se sintió a través de la pantalla el amor que se tienen”; “Amo esta amistad, me encanta que sean tan iguales. Disfruten mucho. Bellas amigas”; “En una amistad no hay nada como reconocer a una amiga por sus movimientos”, les dijeron algunos de su tantos fanáticos al ver el video publicado en las redes sociales.

Pero antes de sorprender a la exconductora de Bake Off Argentina, la pareja de Meme Bouquet estuvo presente en el cumpleaños número 40 de su prima, a quien también quiso impresionar. “La mejor sorpresa... volver a Argentina y aparecerle a mi prima y hermana de la vida en su cumple de 40... No podía aparecer así no más”, describió en el posteo.