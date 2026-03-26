El insólito error de Juli Poggio en Pasapalabra: “¿Piñón Fijo?"
La influencer tenía una pregunta muy fácil al llegar a la letra P pero terminó confundiendo dos reconocidos personajes infantiles; su error se viralizó rápidamente en las redes sociales
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Un error le puede pasar a cualquiera pero hay algunos que son muy notorios. Juli Poggio, reconocida influencer y exparticipante de Gran Hermano, tuvo un pifie bastante grosero en el programa Pasapalabra (Telefe) y el clip se volvió viral. Si bien no se esperaba que la jugadora sea de las mejores del ciclo que conduce Iván de Pineda, la facilidad de la palabra errada dejó en evidencia a la joven de 24 años.
Cuando las preguntas del Rosco llegaron a la letra P se dio este gracioso incidente. “P: Personaje de la literatura del cine, muñeco de madera que cobra vida y al que le crece la nariz cuando miente”, leyó el conductor. Allí todos los televidentes pensaron la respuesta obvia, que era el conocido personaje de la literatura infantil: Pinocho.
Juli escuchó la pregunta y se tomó unos segundos para responder. Luego de pensarlo por unos momentos, lanzó: “Piñon Fijo”. Obviamente, su descabellada respuesta generó la risa de todos los presentes y de ella misma, que fue la primera en admitir y tomarse con humor su insólito error en el reconocido programa de TV.
“Pinocho”, la corrigieron los demás participantes. Ante el hilarante momento, Iván de Pineda solo atinó a llevarse la mano a la cara, mostrando su decepción por la respuesta de la influencer.
Si bien nadie apostaba que Juli sea la jugadora más destacada de este juego televisivo, también hay que saber estar allí respondiendo, con los nervios que puede generar estar en televisión. La ex Gran Hermano continuará su carrera en los medios pero este gracioso momento en la TV quedará para los archivos.
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