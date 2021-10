El contundente pedido que Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré le habrían hecho a China Suárez tras el escándalo

En medio del escándalo que involucraba a Eugenia ‘China’ Suárez en la pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi, los padres de sus hijos, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré le habrían pedido a la actriz que vuelva al país “lo antes posible”. La información la dio a conocer Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana (eltrece). Además, la panelista dio detalles de los efectos que tuvo el caso que revolucionó la farándula nacional en las últimas semanas.

Taboada explicó que la ex Casi Ángeles habría recibido otra mala noticia en los últimos días y que está ligada a su regreso a la Argentina. Después de las versiones que decían que por el escándalo del Wandagate, en donde la señalaron como la tercera en discordia en la pareja, a Suárez le habrían rescindido algunos contratos laborales, la panelista remarcó: “La China no perdió todas las marcas, lo de la cápsula de ropa lo va a seguir haciendo y lo de la peluquería también, lo que sí es que se le bajaron algunos contratos con marcas internacionales”.

Eugenia "China" Suarez continúa en España cumpliendo con una serie de compromisos laborales (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Luego, agregó: “Lo que sí, Nico Cabré y Benjamín Vicuña hablaron con ella porque quieren que vuelva lo antes posible para ver a sus hijos”. En el programa afirmaron que los padres de Rufina Cabré (8), Magnolia (3) y Amancio (1) los extrañan y estarían ansiosos por pasar tiempo con los pequeños.

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré le habrían pedido a la China Suárez que vuelva al país

La China viajó a Madrid, España, a principios de septiembre junto a su madre, Marcela Riveiro, y a una niñera, que la ayudan a cuidar a los niños mientras ella está abocada a rodar una película junto a Álvaro Morte, conocido como el profesor en la exitosa serie La casa de papel. Si bien trascendió que tenía planeado quedarse dos meses allí, todo apunta a que el viaje podría llegar a su fin antes de lo pensado, a pedido justamente de los padres de sus hijos.

Benjamín Vicuña se reencontró con su hija Magnolia en Madrid, y luego él regresó a la Argentina Instagram

El “código pirata” entre la China Suárez y Mauro Icardi

Este lunes Yanina Latorre también dio a conocer en el programa los “códigos del pirata” con los que el delantero del Paris Saint-Germain (PSG) habría contactado por Instagram a la actriz, sin que Wanda lo notara.

Yanina Latorre reveló el "código del pirata" que usó Mauro Icardi con la China Suárez

“El código del pirata en las redes es así: empieza un guiño inocente de un lado, un like, el emoji del fueguito o de las manitos”, contó la esposa de Diego Latorre. Por otro lado, aclaró que generalmente “los piratas o no se siguen o solo uno sigue”, pero no es mutuo.