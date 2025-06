El cruce entre Luck Ra y Soledad Pastorutti en La Voz Argentina por un participante: “Nunca fuimos amigos”

En la edición del domingo 29 de junio de La Voz Argentina (Telefe) Soledad Pastorutti y Juan Facundo Almenara Ordóñez, conocido artísticamente como Luck Ra, protagonizaron una discusión en el estudio del programa que no pasó desapercibida por los espectadores. El momento de tensión se originó cuando el aspirante Nicolás Armayor interpretó “El Pastor”, una tradicional canción de folclore.

Desde el inicio de la pieza musical, Armayor -de 19 años y oriundo de Venado Tuerto, Santa Fe-, conquistó a los presentes, pero en particular a Pastorutti, no solo por su voz especial, sino porque escogió un tema que rara vez intentan reinterpretarlo. “Me mató”, dijo al oírlo arriba del escenario. Pese al sentimiento de cercanía por el género, Soledad Pastorutti, que se dio vuelta primero para darle la bienvenida al joven, fue bloqueada por Luck Ra, que se adelantó a su decisión. De esta manera, se la inhabilitó para poder formar equipo.

Nicolás Armayor cantó "El Partor", un tema complejo y representativo del folclore nacional (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Para qué me voy a dar vuelta, ¿no?”, se preguntó el cordobés con un guiño directo a Pastorutti. Sin embargo, apretó el botón, su silla giró y se convirtió en uno de los que le dio el pase directo a la segunda instancia del programa. Este fue el puntapié de una disputa televisiva.

Después de felicitar a Armayor por su trabajo, Pastorutti lo abrazó y le dijo: “Qué tema tan difícil y hace años que nadie lo canta. ¿Por qué elegiste este tema? Contanos”. Luego de su número -y llanto de por medio-, el participante se explayó: “Es un orgullo estar acá, gracias a los cuatro por darse vuelta. Este tema es el primero que empecé a cantar de folclore. Yo amo el folclore, canto y me dedico a hacer folclore”.

En ese instante, Pastorutti lanzó un insulto: “Pero la pu*** madre. Me caga*** la vida”, y le consultó: “¿Por qué te gusta el folclore?”. “Yo te escucho desde chiquito Sole. Es más, me inspiraste mucho a querer formar mi carrera dentro del folclore. ‘El pastor’ es algo que yo siempre canto, me encanta”, respondió el santafesino.

Luck Ra bloqueó a Soledad Pastorutti para que Nicolás Armayor no la eligiera (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Este tema es como ‘La malagueña salerosa’, pero no sé por qué no es tan elegido. Conozco la versión de Los Cantores del Alba, me acuerdo cuando los escuchaba en el auto de mi viejo y la verdad que me trajiste un lindo recuerdo. Te felicito. Estoy bloqueada, pero no quiero dejar de agradecerte por este folclore, tu edad y demostrar eso, que el folclore no tiene una edad. Es un diálogo con toda la familia”.

“Es que le erré de botón cuando quise darme vuelta”, sostuvo Luck Ra. “Me la tiene jurada”, contestó Pastorutti con bronca.

Quien se metió en la discusión fue Lali Espósito, que se dirigió al aspirante y le dio un consejo profesional: “Quiero decirte que fuera de lo que la gente cree por el tipo de artistas que somos cada uno, la música no tiene un género. Todos somos cantantes y la música es una misma cosa hermosa que nos une a todos. No te sientas tan mal porque la Sole está bloqueada, lo importante es lo que puedas mostrar en este programa”. “Sí, sentite mal”, acotó Pastorutti.

Soledad Pastorutti lamentó que Nicolás Armayor eligiera a Luck Ra (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Deberías sentirte muy bien, porque estoy dispuesto a perder una amiga por vos”, reiteró Luck Ra, a lo que su colega le respondió tajante: “Nunca fuimos amigos vos y yo. Vamos a decir la verdad”.

Al momento de elegir a uno de los jurados, Armayor declinó por Luck Ra, a pesar de que bloqueó a Soledad Pastorutti. “Te quiero alabar. Gracias”, dijo el cuartetero y se acercó hasta él para darle un abrazo. “Cómo me salió, todo excelente”. Minutos después, la representante del folclore nacional lamentó: “Le salió muy bien. Le salió espectacular. Es bravísimo”. Tras eso, hicieron las paces y el programa continuó como siempre.