Se llevó un millón de dólares y un departamento: quién es la ganadora de Gran Hermano Brasil

Además de tener en vilo a los argentinos desde 2001, año en el que se estrenó la primera temporada, Gran Hermano es uno de los realities más importantes a nivel mundial. Sobre todo en Brasil, donde en 2022 y según el Libro Guinness alcanzó “El mayor número de votos del público logrado por un programa de televisión“.

Gran Hermano, uno de los realities más vistos a nivel mundial

Aquel furor se vivió nuevamente en las últimas horas, cuando Ana Paula Renault se consagró ganadora de Big Brother Brasil 2026. La periodista y personalidad televisiva de 44 años, que se dio a conocer en 2016 —cuando ingresó a la edición 16 del reality—, obtuvo el 75,94% de los votos, lo que dejó en segundo lugar a Milena Moreira Lages, conocida como “Tia Milena”.

Ana Paula Renault es periodista y tiene 44 años (Foto: Instagram/@anapaularenault)

“Ana Paula Renault es la gran ganadora de #GranHermanoBrasil, 10 años después de su primera participación en el reality en el que fue expulsada. Se lleva el premio más grande de la historia con R$ 5,7 millones, y es la mujer número 14 que gana en el país”, escribió este miércoles Fefe Bongiorno en su cuenta de X.

Fefe Bongiorno anunció mediante su cuenta de X el resultado de BBB 26 (Foto: Captura X)

Sin embargo, el triunfo de Renault estuvo marcado por la conmoción personal. Dos días antes de la final, la participante se enteró dentro de la casa del fallecimiento de su padre, Gerardo Henrique Machado Renault, quien murió a los 96 años tras permanecer hospitalizado en el Hospital Felício Rocho. El exdiputado y abogado había sido internado a inicios de abril debido a complicaciones por deshidratación e infección urinaria.

Inicialmente, los familiares habían decidido no comunicarle la noticia a Ana Paula hasta después del reality, con el objetivo de respetar un deseo expresado por su padre en vida: que ella continuara en el programa y llegara hasta el final sin importar las circunstancias. Sin embargo, una cláusula firmada por la propia concursante al ingresar al ciclo cambió el rumbo de la situación. En ese documento, Ana Paula autorizó explícitamente a la producción a informarle sobre cualquier acontecimiento grave relacionado con su círculo íntimo.

El padre de 96 años de Ana Paula Renault falleció dos días antes de que ella se consagrara ganadora del reality (Foto: Instagram/@anapaularenault)

Este triunfo marca un hito en la historia del formato. Es la primera vez que una participante que fue expulsada en el pasado regresa al juego para llevarse el primer puesto en medio de circunstancias tan extremas. Con este resultado, el programa no solo batió récords de audiencia, sino que consolidó a Renault como la figura más relevante de la televisión brasileña actual.

La historia de Ana Paula con el público brasileño siempre fue de extremos. En 2016, su carácter explosivo y su icónico latiguillo “Olha elaaaa!” la convirtieron en la gran favorita, pero su expulsión por una agresión física dejó un sabor amargo entre los seguidores del juego. Su padre siempre fue el pilar de su vida, quien la apoyó cuando decidió dejar el periodismo para volcarse al entretenimiento y quien la defendió durante las feroces críticas que recibió tras su salida del primer reality.

Ana Paula Renault en BBB 16 (Foto: Captura TV)

Al recibir la noticia de su muerte en el confesionario, la producción le ofreció abandonar la casa de inmediato sin penalizaciones. No obstante, al recordar que su padre consideraba este regreso como una “revancha de vida”, decidió honrar su memoria quedándose hasta el último minuto.