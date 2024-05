El cruce entre Mario Massaccessi y una invitada a Cuestión de Peso: “Nunca se contradice al conductor”

Escuchar

El lunes regresó Cuestión de Peso (eltrece), esta vez con la conducción de Mario Massaccesi. Tras 11 temporadas, está de vuelta en la pantalla chica con una nueva edición que busca mejorar la salud de sus diez participantes, quienes se comprometieron a alcanzar sus metas de bienestar y una mejor calidad de vida. En este marco, el periodista dio que hablar tras un ida y vuelta con una de las especialistas invitadas durante la edición del este jueves.

Todo se dio en el marco de la primera semana del certamen, en la que los profesionales invitados, junto al Dr. Alberto Cormillot, se encuentran dándole los mejores consejos a los participantes, de cara al tratamiento al que se van a someterse, enfocándose en hábitos saludables que, hoy por hoy, están fuera de su rutina. En ese contexto, el presentador le hizo una contundente pregunta a una de las especialistas invitadas: “Daiana, ¿cuánto de mentira hay en un tratamiento? No digo en los participantes porque no empezaron, no sabemos cómo van a hacerlo, pero en general, cuando iniciamos un tratamiento para adelgazar, para bajar de peso, para mejorar la calidad de vida, ¿cuánto nos mentimos?”.

Ante esa consulta, la profesional dejó en claro su punto de vista y expresó: “Mentira yo no diría que hay...”. Tras contradecir lo planteado por Massaccesi, sumó: “Lo que hay es la posibilidad o distintos grados de reconocer cuál es el problema que estamos teniendo y qué es lo que tenemos que hacer para resolverlo”. Luego, Cormillot intervino para continuar con la idea, y lanzó: “Ahí quería hacer un pequeño agregado, Daiana hizo una respuesta bondadosa”. En eso, el conductor expresó: “Porque es su primera vez, bienvenida a la tele”.

El divertido ida y vuelta que no pasó desapercibido (Captura: eltrece)

En medio de los aplausos que se generaron por esos comentarios, Mario fue contundente y le hizo una advertencia: “Te voy a decir una sola cosa, así de simple, nunca se contradice a un conductor, si el conductor dijo que es mentira, es mentira”. Claramente, sus dichos fueron a modo de broma, por lo que se desató la risa de todo el panel y de los concursantes. Además, la invitada sumó: “Son todos mentirosos”. “Cuánto nos mentimos, acá podés decir lo que quieras, por favor”, sentenció en presentador, retomando con la dinámica del programa.

La teoría del arbolito de Mario Massaccesi que sorprendió a todos en Cuestión de Peso

Durante la jornada del martes, Massaccesi propuso una teoría que dejó a todos impactados, en el momento en que Melina, una de las concursantes, aseguró que le gusta comer, pero “odia” hacer ejercicio. “Yo quería chequear con vos la teoría del arbolito, ¿la conoces?”, le consultó el conductor a Sergio Verón, uno de los profesionales de la salud del panel. Ante la negativa, continuó: “Es muy buena para la actividad física”.

“Hagamos de cuenta que estás en la manzana de tu casa, ahí hay un árbol, ahí hay otro y ahí hay otro, para empezar de a poco”, comenzó diciendo mientras señalaba algunos puntos en el piso. Luego, tomó de la mano a la participante y la hizo recorrer junto a él las áreas que previamente marco del estudio, para demostrar su teoría. “El primer día caminamos hasta el arbolito, listo, me despido hasta mañana; pero me quede con ganas, porque es muy poco, entonces, el segundo día hago el arbolito que hice y voy al próximo arbolito”, expresó, y lo mismo hizo con el tercero.

“Cuando me quiero acordar, hice muchos arbolitos a lo largo del trayecto que tengo al rededor de mi casa. Es fantástico, decime si estoy errado”, le consultó al profesional, quien aseguró: “Está bueno, la vamos a aplicar”. “La voy a patentar, la teoría del arbolito es mía”, cerró Massaccesi entre risas.

