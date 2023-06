El descargo de Juan Darthés tras ser absuelto por la Justicia de Brasil: “Los dos fallos fueron claros y contundentes”

escuchar

Luego de que en mayo pasado la justicia brasileña resolviera absolver a Juan Darthés por el cargo de abuso sexual contra Thelma Fardin (veredicto que será apelado por la actriz), el actor rompió el silencio y realizó un fuerte descargo a través de redes sociales. En el video que grabó, agradeció a quienes lo apoyaron durante los últimos años y aseguró: “Los dos fallos fueron claros y contundentes”.

Vale recordar que en el marco de una gira de la tira juvenil Patito Feo en Nicaragua, en 2009, Fardin y Darthés compartieron días de convivencia. En ese contexto, según el relato de la actriz — que tenía 16 años — sufrió un abuso sexual por parte del actor.

En diciembre de 2018, Fardin denunció judicial y públicamente a Darthés por abuso sexual. En ese entonces, él afirmó su inocencia ante las cámaras y luego se llamó a silencio. En este contexto, se trasladó a su Brasil natal a la espera de la resolución del proceso legal al cual fue sometido.

Qué dijo Juan Darthés

El encargado de publicar el video de Darthés fue su abogado, Fernando Burlando, quien a través de su cuenta de Instagram, escribió: “Juan siempre confié. Para mí fue fácil, conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos y además te sometí a todo tipo de estudio y pericia que se que para vos fueron un tormento. Como siempre nos dijimos ‘la verdad resiste’. ¡Falta un paso más! Aferrarse a Dios a la familia y al amor por la verdad es nuestro camino”.

En el video que el abogado publicó este domingo en su feed de Instagram, se lo ve a Darthés en primer plano, con la barba crecida, mientras dice: “[Son] casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, de mi trabajo y del daño irreparable no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas”.

El descargo de Juan Darthés tras ser absuelto por la Justicia de Brasil

Luego, sigue: “Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer a Dios por haber cuidado a mi familia y a la gente que amo, y eso es lo más importante. Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la justicia, ¿no? Pero la Justicia con sus tiempos y escuchando a todos, no una sola versión ni un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, un abrazo, miradas, con rezos y fue importantísimo para nosotros, fue sanador, y te lo quería agradecer”.

Al final del video, en el que le habla en forma directa a sus seguidores, con un tono de cercanía, el actor publicó un comunicado dispuesto en letras negras sobre un fondo blanco, que dice: “También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y su corazón”. En el texto, el actor demuestra su gratitud con amigos y personas que lo acompañaron en estos años y, finaliza: “Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. La verdad resiste”.

El agradecimiento de Juan Darthés Instagram

En mayo pasado, se conoció la primera determinación de la Justicia brasileña del juicio, iniciado el 30 de noviembre de 2021, en la que se resolvió la absolución del actor. Ante el veredicto, Fardín aseguró que procederá a la apelación y buscará ser escuchada nuevamente.

En este marco, el pasado jueves, el periodista Carlos Monti adelantó en Desayuno Americano (América) la intención de Darthés de publicar un video para romper el silencio, que duró casi cinco años desde aquella entrevista que el actor le concedió a Mauro Viale en diciembre de 2018. “Por estas horas, comienza a grabar un video en el que va a contar absolutamente todo, con lujos de detalle de todo lo que ha ocurrido en los últimos años”, informó el periodista, quien también sostuvo que el material se publicaría el lunes 12 en la cuenta de Twitter del actor. Sin embargo, el mismo trascendió a través de la red social de su abogado Fernando Burlando.

Asimismo, el periodista Pablo Layus había dicho en Intrusos (América) que además de agradecerle a toda la gente que lo apoyó, el actor habría querido hacerle un pedido a Thelma Fardin y que sus asesores le pidieron calma. De acuerdo a esta versión, la intención del video en un comienzo era comunicar las acciones legales que comenzaría a realizar tras el último fallo que lo absolvió.

En principio, Layus contó: “Lo que me sorprendió es que le pediría a Thelma que devuelva todo el dinero que cobró los últimos tiempos en este papel de víctima de un delito que no se cometió y que se lo done a una fundación”. Y, en la misma línea, reveló que denunciaría a una funcionaria, y que esta sería la vocera presidencial Gabriela Cerruti, quien habría referido a Juan Darthés como culpable del delito que se le imputó.

Sin embargo, hasta el momento, Darthés solo usó las redes sociales para manifestar su agradecimiento para con aquellas personas que lo acompañaron a lo largo de estos cinco años que duró el proceso judicial que lo involucró y en el cual se lo acusó de abusar sexualmente de una menor de edad. Citando sus palabras: “Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, de mi trabajo y del daño irreparable no tiene sentido”, por lo cual el actor se limitó a mostrar su gratitud. Habrá que ver si en los próximos días publica un nuevo video que amplíe su testimonio.

Noticia en desarrollo.

LA NACION