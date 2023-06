Mónica Farro habló sobre los robos en los camarines de LAM y fue tajante: “No se puede confiar en nadie”

escuchar

Las panelistas de LAM (América) vivieron un difícil momento esta semana cuando se enteraron que alguien les había robado en los camarines de la señal. Las damnificadas fueron Marcela Feudale, Estefi Berardi y la angelita invitada del martes, Mónica Farro, quien este viernes salió en un móvil del programa a hacer su descargo.

El martes Feudale, Berardi y Farro compartieron el camarín donde se produjo el robo, según explicó Ángel de Brito. También contó que siempre se comparten esos espacios con los invitados que, en ocasiones, traen a sus conocidos. Los únicos que pasaron por ese programa fueron Luisa Albinoni y Morena Rial junto con un grupo de amigos, aunque la primera estuvo en el final del programa y no pasó por camarines.

Mónica Farro fue panelista invitada en LAM captura de video

Marcela Feudale fue la primera en enterarse del robo cuando se encontró en su cuenta del banco con dos gastos altos que desconocía. La segunda fue Estefi Berardi, quien vio sus dos tarjetas en un lugar que no utiliza, lo cual le generó desconfianza y las dio de baja a todo por si le habían tomado una fotografía. La tercera fue Mónica Farro, quien este viernes estuvo de en un móvil para explicar cómo se enteró.

“Ahora me río, ayer estaba re triste”, introdujo la modelo y agregó: “Mal, angustiadísima. Dije ‘me hackearon todo’. Farro contó que no suele llevar su billetera cuando la invitan a ser panelista porque no lo necesita; no obstante, ese martes a la noche decidió llevarlo para hacer bulto en una cartera grande, pero nunca pensó lo que le iba a ocurrir.

Mónica Farro habló del robo que sufrió en LAM

La modelo explicó que cuando la llamó la producción del programa creía que no le habían robado; sin embargo, le pareció extraño que le faltaba un maquillaje caro. “Dije ‘no me van a abrir una cartera para robarme eso’”, señaló.

Pero todo se precipitó cuando tuvo que hacer una transferencia el jueves a la mañana y vio cuatro “gastos altos” que no eran de ella en lugares con los que no estaba familiarizado. Una de ellas se trató de un retiro de dinero. Además, la modelo se sorprendió por la cantidad de compras que hicieron en un día sin saber siquiera que tenía un límite alto en la tarjeta de crédito.

“Aparte me sacaron efectivo del monedero. Me dejaron los billetes de 100, que eran cuatro, y los de 1000 se lo llevaron todos”, explicó. Luego del mal trago, Mónica Farro se dirigió a la comisaría e hizo la denuncia por “extravío” y señaló que la última vez que utilizó su tarjeta en mano fue el 22 de mayo de este año.

“De hecho nosotros nos podemos acusar a nadie”, acotó Ángel de Brito y agregó: “Están las cámaras de seguridad, toman solo el pasillo y no toman los camarines, pero sí está registrado quién entró y a qué hora”. Sobre esto, una de las damnificadas dio su parecer. “No vamos a acusar y no vamos a nombrar a nadie, pero todos internamente sabemos quién fue o, al menos, yo internamente sí sé quién fue. No es nadie del canal, pero no lo vamos a decir”, manifestó Estefi Berardi que estaba enojada con la situación.

“Lo que sí jode es cuando vos vas a un lugar que estás tranquila y que sucedan estas cosas”, manifestó Farro y concluyó: “No es gente que hizo una maldad, es gente que ya lo viene haciendo. No se puede confiar en nadie”.

Marcela Feudale, por su parte, le molestó que este robo ocurriera en un ámbito laboral. Y Marixa Balli, quien también sufrió varios robos en su local de ropa, adhirió. Para cerrar el tema, Ángel de Brito agradeció el gesto de América, que se hizo cargo de reponer el dinero robado.

