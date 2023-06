La Joaqui reapareció, luego de anunciar su retiro de los escenarios: cambio de look y un guiño a L-Gante

escuchar

Luego del anuncio de que abandonará temporalmente los escenarios para enfocarse en su salud, La Joaqui reapareció en sus redes sociales. De esta manera, con una historia de Instagram en la que incluyó una canción, volvió a mostrarse en la plataforma. Más allá de la foto en sí, el hecho tomó más relevancia dado que, días atrás, la artista había borrado todas sus publicaciones de su cuenta.

Hace algunos días, la cantante sorprendió a la escena de la cumbia RKT cuando contó que dejará las presentaciones en vivo, sin una fecha estimativa de regreso, por motivos de salud. En esa ocasión, publicó una historia de Instagram en la que escribió: “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”.

Desde entonces, no había hecho ninguna nueva aparición y no se sabía nada más de ella. Por eso, la story que compartió en las últimas horas llamó la atención y dio que hablar. En la imagen que subió a Instagram, se la puede ver frente al espejo con una campera gris mientras sostiene el cierre y lo levanta a la altura de su boca, que queda tapada por la prenda. En la foto, se luce su cambio de look: se tiñó el pelo de naranja y se cortó el flequillo.

De todos modos, más allá de la imagen en sí, tampoco pasó desapercibida la elección de la canción que incluyó: para acompañar a su reaparición en redes, La Joaqui colocó un fragmento de “El día más feliz”, la nueva canción de L-Gante, que llamativamente se lanzó con el cantante detenido.

“Quisiera volver a verte como el día más feliz que hayas vivido. Mucho mejor si ese momento es conmigo. El tiempo corre como el agua como el río. Contadas son las veces que sonrío”, dicen los versos de este tema que se reproduce al observar la story. Más allá de la buena relación y que ambos son referentes del RKT, las frases elegidas por la artista parecen ser un mensaje sobre su actualidad, mientras aún persisten las repercusiones sobre su decisión.

Luego del anuncio, no solo impactó la noticia, sino también su actitud en redes sociales. Más allá de no compartir nada, La Joaqui borró todo su contenido. Al entrar actualmente a su cuenta, no hay publicaciones ni foto de perfil y la única imagen suya que se puede observar es, justamente, la que compartió en la tarde del sábado. En esa misma línea, quitó también todas las etiquetas suyas en posteos de otras personas, por lo que su perfil con más de 3.700.000 seguidores quedó vacío.

Lo único que resistió a la eliminación masiva fueron tres historias destacadas que tienen enlaces a sus cuentas oficiales de Twitter, Spotify y YouTube. Restará saber si esta aparición corresponde a una excepción o si comenzará a estar más activa en su perfil para conectarse con sus fanáticos durante este tiempo en que permanecerá alejada de los escenarios.

