Tras ser absuelto, afirman que Juan Darthés prepara un descargo: a quién apuntaría y cuándo saldría a la luz

En diciembre de 2018, Thelma Fardin denunció judicial y públicamente a Juan Darthés por abuso sexual. En ese entonces, él afirmó su inocencia ante las cámaras y luego se llamó a silencio. En este contexto, se trasladó a su Brasil natal a la espera de la resolución del proceso legal al cual fue sometido. Recientemente, se concluyó su absolución en primera instancia y esto habría sido el impulso que lo llevaría a realizar su descargo a través de un video, según se informó este jueves.

En el marco de una gira de la tira juvenil Patito Feo en Nicaragua, en 2009, Thelma Fardin y Juan Darthés compartieron días de convivencia. En ese contexto, según el relato de la actriz - que tenía 16 años- sufrió un abuso sexual por parte del actor. Casi una década más tarde, realizó la denuncia ante la Justicia y se comenzó una causa que involucró al país donde se enmarcan los hechos y a Brasil, por haberse convertido en el lugar de residencia del actor.

Juan Darthés compartiría un comunicado

En mayo pasado, se conoció la primera determinación de la Justicia brasileña del juicio, iniciado el 30 de noviembre de 2021, en la que se resolvió la absolución del actor. Ante el veredicto, Fardín aseguró que procederá a la apelación y buscará ser escuchada nuevamente. Mientras que la joven se embarcará una vez más en el procedimiento judicial, para el actor significa una oportunidad para buscar ser escuchado.

Carlos Monti informó cuando hablaría Juan Darthés

Este jueves, Carlos Monti informó que el próximo lunes por la tarde el actor publicará sus palabras ante el veredicto, se trata de la primera vez que rompe el silencio. “Por estas horas, comienza a grabar un video en el que va a contar absolutamente todo, con lujos de detalle de todo lo que ha ocurrido en los últimos años”, informó el periodista en Desayuno Americano (América), que aseguró que el medio elegido para la difusión será Twitter.

Por su parte, Pablo Layus amplió la información en Intrusos (América) y aseguró que, en principio, el actor quería que este jueves sea publicado el material que grabó. Sin embargo, sus asesores le pidieron calma. “Quiere agradecer no solamente a su familia, sino a mucha gente más. Hacerle un pedido a Thelma, que es muy polémico”, anticipó el periodista al hacer foco a las palabras que le dedicará a la denunciante.

Juan Darthés iniciaría acciones legales

Asimismo, el actor utilizaría este recurso para comunicar las acciones legales que comenzaría a realizar tras el último fallo que lo absolvió. En principio, el periodista esbozó la posibilidad que inicie demandas contra autoridades de renombre que forman parte del Gobierno nacional. “Personas que habían culpado a Darthés en los medios, en expresiones o en sus actos. Él podría ir contra ellos”, detalló. Si bien Layus no indicó nombres propios, señaló que una de las figuras denuncias sería a una persona muy conocida.

“Lo que me sorprendió es que le pediría a Thelma que devuelva todo el dinero que cobró los últimos tiempos en este papel de víctima de un delito que no se cometió y que se lo done a una fundación”, continuó el panelista de Intrusos sobre las intenciones del actor, que apuntaría contra Fardín. En la misma línea, reveló que la funcionaria denunciada sería la vocera presidencial Gabriela Cerruti, quien habría referido a Juan Darthés como culpable del delito que se le imputó.

Pablo Layus reveló a quién denunciaría Juan Dathés

El lunes próximo por la tarde sería el momento en el que este video saldría a la luz, debido a que se especula con que cerca del fin de semana podrían conocerse novedades más recientes de la causa, de cara a la apelación que realizó la denunciante.

LA NACION