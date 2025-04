El descargo de la hija de Nicole Neumann al ser criticada por no invitar a su mamá al cumpleaños de 15

Si bien Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron hace nueve años y después de interminables disputas lograron resolver sus diferencias frente a la justicia, es hasta la actualidad que la tensión entre ellos prevalece. Esto quedó en evidencia en la organización de la fiesta de quince de su hija del medio, Allegra. Si bien el evento será el año que viene, puesto que su cumpleaños es el 6 de enero, los preparativos ya comenzaron y optaron porque la modelo no asista a la celebración. Esto generó reacciones cruzadas y varias opiniones, sobre todo respecto al vínculo entre madre e hija. Sin embargo, en las últimas horas la adolescente dijo basta y decidió aclarar las especulaciones referidas a la decisión que tomaron en familia.

“Quiero pasar a aclarar lo que está pasando por mis quince porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando a una nena de catorce años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas”, escribió Allegra Cubero en una publicación que hizo en sus historias de Instagram.

El descargo de Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, por los conflictos alrededor de su fiesta de quince (Foto: Instagram @cubero.allegra)

“La verdad que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en el mundo) e inclusive me dicen que la cambié por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo, a los dos por igual (cosa que no me parece necesaria aclarar)“, continuó. Esa ”otra persona" a la que se refirió Allegra es Micaela Viciconte, pareja de Fabián Cubero y madre de su hijo Luca, de dos años. El exfutbolista y la influencer están juntos hace siete años y ella tiene una relación muy cercana con las tres hijas de él.

Allegra Cubero confirmó que hará su fiesta de quince con su padre y el viaje con su madre (Foto: Instagram @cubero.allegra)

Asimismo, la adolescente expresó: “Esta decisión sobre mis quince la tomé con mis papás y estamos los tres muy contentos”. ¿Qué decidieron? Que hará la fiesta con su padre y el viaje con su madre. Sin embargo, aclaró que de todas maneras su cumpleaños “será celebrado por ambas partes”. “Yo con catorce años me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando”, sostuvo Allegra. “Espero que me sepan entender a mí y a mi familia, saludos”, sentenció.

Nicole Neumann, junto a sus tres hijas mayores, Allegra, Sienna e Indiana, fruto de su relación con Fabián Cubero, en su casamiento con Manu Urcera (Foto: Instagram @cubero.allegra)

En un primer momento, se habló de que la adolescente quería celebrar sus quince años junto a sus dos padres. Incluso Neumann sostuvo que estaba dispuesta a cumplirle el deseo a su hija. Sin embargo, Mica Viciconte dio a entender que, si la modelo iba, ni ella ni su hijo Luca asistirían al festejo. No obstante, hace un par de semanas Nicole reveló que los planes originales cambiaron y que la fiesta correrá a cargo de Cubero y que ella no irá. No obstante, contó que va a ayudar a su hija con el diseño del vestido y que harán un viaje juntas.

Nicole Neumann confirmó que no asistirá a la fiesta de 15 de su hija Allegra

“Me pone mal que ella tenga que lidiar con ciertas situaciones con tan corta edad, me parece que no corresponde”, sostuvo Neumann en diálogo con Puro Show (eltrece). “Pero lamentablemente es lo que nos toca y ellas [por sus tres hijas] van a tener que aprender a lidiar con un montón de cosas. Como mamá hay un montón de cosas que me duelen por ellas, porque no tendrían que estar en ese lugar, pero es lo que les tocó. Hay cosas que no puedo hacer o deshacer, entonces tenemos que ser felices con lo que nos toca”, sentenció la modelo.