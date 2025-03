El medio del conflicto con Nicole Neumann, Mica Viciconte contestó si iría al 15 de Allegra Cubrero

El 6 de enero de 2026, Allegra Cubero celebrará sus 15 años. Como toda quinceañera, ya se encuentra en la preparación de todos los detalles para tener un evento de ensueño. Uno de los pedidos más importantes que la niña le hizo a su madre, Nicole Neumann, es que, por una vez, tanto ella como su padre, Fabián Cubero, dejaran de lado sus peleas para estar juntos en ese día tan especial.

Muy feliz por el pedido de su hija, la modelo le contó a Puro Show (eltrece) la respuesta que le dio: “Lo que mis hijas pidan, lo van a tener. Allegra quería que estén las dos familias juntas. Le dije: ‘De mi lado, lo que vos quieras, es tu día, es tu momento y yo lo único que quiero es que vos seas feliz’”. Esta reacción llenó de sorpresa a los periodistas, si se tienen en cuenta los conflictos legales que mantiene Nicole con su expareja.

Tras esta entrevista, los noteros fueron en busca de Micaela Viciconte, la actual pareja de Fabián Cubero, quien reconoció que no estaba segura de si iba a asistir al 15 de su hijastra.

Mica Viciconte confirmó que no estaría dispuesta a pasar el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero con Nicole Neumann (Foto: Instagram @micaviciconte)

“Desconozco. Es que hoy los jóvenes creo que se manejan mucho, en caso de padres separados, digo. A veces, bueno, los pibes dicen, ‘yo quiero la fiesta con alguien y el viaje con alguien’. Bueno, nada, es cuestión de que se hable, no tengo ni idea”, dijo la exparticipante de Combate.

En relación con los motivos por los que faltaría al evento, agregó: “Ya saben lo que pienso. No voy a un lugar donde me genere incomodidad y genere incomodidad en otros lados. No, no me interesa. Yo tengo a Luca y digo, por Luca hay cosas que se pueden hacer y otras que no, no se puede. O sea, hay cosas que se pueden y otras que no. Y no hay que forzarlas, para mí no hay que forzarlas”.

“Yo la adoro a Ali. La adoro, pero bueno, ella ya me conoce y sabe perfectamente lo que pienso. Entendería. Por supuesto que entendería”, cerró contundente y dio a entender que ni ella ni su hijo asistirán al evento.

Mica Viciconte es mamá de Luca, el hijo menor de Fabián Cubero (Foto: Instagram @fabiancubero)

Mica Viciconte habló del enfrentamiento judicial con Nicole Neumann

Durante el reportaje, Mica Viciconte también fue consultada sobre la supuesta denuncia que le habría realizado Nicole Neumann por maltratar a sus hijas, y aseguró que son todas mentiras. “Que yo esté al tanto, no. No, no recibí nada. Y si fue sugerido, no hicieron caso. Así que no llegó a mi poder. No tengo ninguna denuncia, ni tuve que ir a declarar. Nada de eso”, aseguró.

Por último, remarcó que su vínculo con Indiana, Allegra y Sienna “es el mismo de siempre”. “Yo considero que cuando ya las nenas están grandes, nada, hablan. Así que no me preocupa en absoluto. Sé la relación que tengo. Estoy desde hace casi ocho años. No me preocupa. Y si, no sé, me llamara el juzgado, quién tiene que llamarme, iría, no tengo ningún problema”, aseguró.