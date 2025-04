Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaron, una vez más, su reconciliación: “Te amo”

Cuando parecía que ya era una relación terminada, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo afirmaron que a su historia de amor aún le quedaba un capítulo más. Después de varios años de idas y vueltas, reconciliaciones y separaciones, dispuestas y nuevos noviazgos, la hija de Diego Maradona y el exjugador de Boca Juniors se hicieron eco en las redes sociales para demostrar que decidieron darse una nueva oportunidad. Mostraron la comida romántica que compartieron y no escatimaron en los “te amo”.

Los inicios de la relación de Maradona y Osvaldo se remontan a 2021 y, desde el primer momento, estuvo envuelto en polémicas. Gianinna era vecina e íntima amiga de Jimena Barón, expareja del exfutbolista y madre de su hijo Morrison ‘Momo’ Osvaldo, de 11 años. De hecho, a través de su música, la cantante habló sobre la traición de su examiga. “¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Qué fue al final mi amiga la que tanto me quería me engañaba", reza la letra de “La araña”, canción que según diversas versiones estaría dedicada a la hija del 10.

Osvaldo y Maradona comenzaron a salir en 2021, pero tuvieron varias idas y vueltas, separaciones y reconciliaciones

Más allá de que el noviazgo presuntamente rompió una amistad, a lo largo de los últimos cuatro años, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo tuvieron varias idas y vueltas. Así como hacían amorosos posteos en las redes, también se dejaban de seguir y evidenciaban que estaban separados. De hecho, en 2023 él comenzó una relación con la periodista Daniela Ballester, de quien anunció su separación en marzo de 2024.

En las últimas horas, sin embargo, Osvaldo publicó en sus historias de Instagram una foto de una cena romántica que compartió con Gianinna. Allí se la pudo ver sentada frente a él, muy sonriente. En la mesa había copas de agua, de vino tinto y de champagne y comida. Musicalizó la imagen con la canción: “Vivo por ella”, de Andrea Bocelli.

La foto con la que Daniel Osvaldo confirmó su reconciliación con Gianinna Maradona (Foto: Instagram @daniosvaldobv)

Por su parte, la hija de Diego Maradona no tardó en replicar la publicación en su propia cuenta de Instagram y sumó unas amorosas palabras que dieron cuenta de que volvieron a estar juntos y están muy felices. “Te amo”, escribió. Asimismo, agregó “sí, si quiero pimienta”, en referencia a un código en común que comparte la pareja.

Además de replicar la publicación, Gianinna le dedicó un "te amo" a Osvaldo (Foto: Instagram @giamaradona)

Si bien las cosas con Gianinna volvieron a estar bien, aparentemente la relación con Jimena Barón no atravesaría un buen momento. “Tenés que ser muy conch... para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños. Bien conch..., la madre ejemplar”, escribió el exfutbolista de Boca Juniors en enero. Si bien no dio nombres, los usuarios de las redes sociales advirtieron que se refería a la intérprete de “La cobra” quien en ese momento estaba de vacaciones en la ciudad de Quequén junto a su hijo Momo y su novio Matías Palleiro, cursando su cuarto mes de embarazado.

En enero, Daniel Osvaldo publicó un polémico mensaje en sus redes sociales y los usuarios aseguraron que era para Jimena Barón

Aunque la relación de Osvaldo y Barón tuvo varias complicaciones, hubo algunos acercamientos a lo largo de los años. Incluso Momo pasó la última Navidad con su padre. Sin embargo, el sugerente mensaje que publicó a principios de este año dio cuenta de que las cosas podrían no estar del todo bien. Cabe mencionar que el exdeportista tiene tres hijos más, Gianluca, fruto de su relación con Ana Oertlinger, y Victoria y María Elena, a quienes tuvo con Elena Braccini.