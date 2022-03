El desconcierto de Mica Viciconte en MasterChef Celebrity frente a un comentario de Santiago del Moro

El jueves, los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un desafío que consistía en preparar un plato especial en la ronda de “menos es más”. Cada uno tenía que defender la elección de su menú ante un jurado que cada día está más exigente. Así lo hizo Mica Viciconte, pero en medio de la devolución, Germán Martitegui no pudo encontrar una palabra adecuada para calificar su trabajo y Santiago del Moro tuvo que intervenir.

Tras la devolución de Donato de Santis sobre la elección de los ingredientes y el trabajo final, llegó el turno de Martitegui, quien no tuvo piedad en hacerle ver las fallas, a su parecer, que tenía la elección del platillo. “Pidieron menos es más: es simple, sencillo y sin sorpresas”, se atajó Mica.

“Yo creo lo que lo que vos vas a decir es ‘les hice todo simple, menos es más. Dejé el sabor de cada producto y estos tres bol***os igual me dicen que está todo mal’”, referenció el jurado en un tono serio. Pero Mica no pudo evitar las risas y negó que fuese eso en lo que pensaba. “No, pero veo tu cara entonces lo digo yo, porque puede parecer eso para la gente que está desprevenida. Es cierto que hiciste salchicha y está muy bien, hiciste puré de arveja que está bien, los tomatitos están ricos y la rúcula está rica también”, describió el jurado.

Mica Viciconte apuntó contra Santiago del Moro que intentó ayudarla

Acto seguido, agregó que existe un motivo por el cual no los sorprendió el plato, aunque no encontró la palabra adecuada para hacerlo. “¿Por qué no nos impacta el si vos dejaste todos los ingredientes en el sabor corrector?”, indagó el chef. “No sé, ¿arrancamos con la emoción y todo eso?”, le repreguntó la pareja de Fabián Cubero al jurado, con un aire ofuscado. Martitegui, entonces, sostuvo que sí, que lo hiciera. “Ay, materia repetida. No sé, le pongo 200 chorizos… ¡No puedo!”, lanzó Mica en medio de las risas.

Del Moro, que observaba atento todo desde un costado del set, intervino en la conversación. “¿No tiene emoción?”, consultó. “Podés hablar yo te respondo. Germán podés decirme… Podemos charlar”, dijo la ex Combate al ver que el jurado se había quedado sin palabras. “Sí -dijo un tanto confundido- ¿Estamos bien hoy?”, quiso saber Martitegui. “Sí, estamos tranqui. Estamos bien, creo que así nos llevamos bien. No hay que guardarse las cosas”, añadió Mica.

El jurado se despachó y dio su punto de vista sobre el plato. “Hay algo que falta que una a todo y que termine de sorprendernos. Aprendiste a tratar cada ingrediente muy bien. Te vi haciendo los rulitos de las salchichas y son re pro. Capaz que en vez del chimichurri hubiese ido una salsa diferente o acomodar las cosas de una manera distinta para que entregue la emoción que hace falta. Vas a tener que trabajar sobre ese tema porque vos querés ganar”, amplió Martitegui.

Mica Viciconte fue criticada por la elección del plato: salchichas con puré Instagram @micaviciconte

Sin embargo, Mica sostuvo que la palabra emoción estaba mal empleada en este caso. “Bueno, encontremos juntos otra palabra”, añadió el jurado abierto a escuchar su opinión. Fue entonces que del Moro intentó oficiar de mediador entre ambos y ayudarlos a dilucidar lo que sucedía con el plato de Mica. “Yo lo entiendo y creo que lo que te quiere decir el jurado es que sabés tratar muy bien los productos, que los presentaste muy bien, pero no tiene el nivel de MasterChef. Es otra cosa MasterChef”, afirmó el conductor.

Luego de escuchar estas palabras, Mica se atajó: “Ah, ¡pero lo tuyo es durísimo!”. El conductor, entonces, le explicó lo que sucedía: “Ellos esperan mucho de vos y al traer una salchicha con puré es como decir ‘bueno… está muy bien hecho, pero esperamos más de vos, Mica’”, sentenció. “Santiago, igual no me ayudes, gracias, ya lo entendí”, cerró.