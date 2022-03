Nazarena Di Serio compartió un furioso mensaje tras su debut en el noticiero de eltrece

En las últimas semanas, Naza Di Serio sorprendió a sus seguidores con su llegada a Mediodía noticias, el nuevo programa que se transmite por la pantalla de eltrece. Su paso se dio tras confirmar su salida del noticiero Arriba Argentinos, pero pocos días después de este cambio, la locutora irrumpió Twitter para dejar un enigmático mensaje que podría estar ligado a sus nuevos desafíos profesionales.

En las redes sociales, la locutora e influencer, que goza de un presente excepcional después de su exitoso reemplazo en 100 argentinos dicen, se despidió formalmente del programa que conduce Marcelo Bonelli junto a Jimena Grandinetti, pero también lo hizo para lanzar un furioso mensaje. Sin dar nombres ni precisar el contexto del origen de su enojo, hizo una pausa para reflexionar sobre sus nuevos desafíos y lo que le depara el futuro.

“Estoy encontrándome con personas que tienen la enorme necesidad de justificar sus fracasos y vidas mediocres con mentiras sobre la gente que sí logra sus objetivos”, apuntó la conductora en un enigmático mensaje que escribió en Twitter. “Les urge hacerlo. Lo bueno de encontrarlos es reconocerlos e ir para otro lado”, completó, dando a entender que sea lo que sea tratará de sobrellevar lo que se le presente.

Naza Di Serio publicó un enigmático mensaje en Twitter Twitter

En el nuevo programa al que se sumó en esta semana, Naza será la encargada del segmento Redes sociales y Acciones. Tal ciclo lo conducen Sandra Borghi y Luis Otero. En ese fragmento, la periodista interactúa con el público y también es la encargada de llevar notas de color con artistas nacionales. Además, en los últimos días se sumó a la conducción de un programa en Radio Berlín, junto a Santy Schefer, de lunes a viernes de 17 a 20. En febrero pasado, también fue una de las encargadas de reemplazar a Darío Barassi mientras el conductor se encontraba de vacaciones.

La locutora le dedicó unas palabras a sus compañeros con quienes trabajó los últimos cinco años Instagram @nazadiserio

A principios de este mes, la locutora le dedicó algunas palabras a sus colegas y amigos en Instagram con quienes trabajó en los últimos cinco años. “Se termina una gran etapa en mi vida. Sin dudas de las más importantes. Hoy dejé de formar parte de Arriba Argentinos. Hoy dejé de ser ‘la chica del tiempo’, los que me conocen saben que lo estoy atravesando como una ‘emancipación’. Más allá de eso, el programa es mi casa… Fue el primer lugar en el que me dieron la oportunidad de salir al aire y entrar a las casas de ustedes”, expresó. Y siguió: “Una escuela donde no solo aprendí profesionalmente muchas cosas, sino como mujer me cambio la vida y no exagero”.

Nazarena Di Serio emocionó en la despedida de Arriba argentinos

Por otra parte le dedicó algunas palabras a sus compañeros de programa con quienes convivió a diario. “Emanuel Matute sin vos nada de esto hubiera sido posible. Me ayudaste, aconsejaste y contuviste desde el primer momento. Me enseñaste todo y hoy soy feliz que me llames ‘mejor amiga’. Bonelli, no pude haber sido más afortunada de tenerte en este camino. No solo sos el mejor en lo tuyo sino también como compañero. Siempre atento, siempre cuidándome. Tuve mucha suerte de cruzarte junto a Débora, mujer de la que me puedo pasar horas destacando su grandeza y me quedaría corta. A la que extrañamos siempre sonriendo. Estoy feliz de haber compartido mis mañanas por 5 años con vos”, sintetizó.