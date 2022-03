Andrés Nara, el papá de Wanda, apuntó contra la China Suárez y dijo cuál es su “poder”

Andres Nara, papá de Wanda y Zaira, es un personaje en sí mismo, no solo porque sus hijas tienen un alto nivel de popularidad, sino sobre todo porque con la esposa de Mauro Icardi mantiene un vínculo distante. En tanto, según receló, su relación con la menor de las hermanas es mejor. Sin embargo, no se exime de aparecer en los medios para presentar a sus parejas o, como en este caso, opinar sobre la vida amorosa de las jóvenes. Ahora, arremetió contra la China Suárez, tercera en discordia en el triángulo amoroso de su primogénita con el jugador del Paris Saint-Germain, y aseguró que la actriz tiene “un poder”.

En una entrevista con el diario El Argentino, el mediático dijo sobre el Wandagate: “No me metí en su momento, no me voy a meter ahora tampoco, pero (mi hija) es una chica muy inteligente, muy capaz, ya es de público conocimiento. Ella, si determinó seguir, es porque siente que vale la pena. Eso lo sabe la pareja por un gesto, una mirada, por el tiempo que estuvieron”.

Luego, Nara halagó a la modelo de 35 años, al decir que ella “no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer o dejar de hacer”, y si ella decidió que lo mejor es continuar con su marido y papá de sus hijas, es la decisión correcta. A su vez, aclaró que dice todo eso al margen de no tener una “excelente relación” con Icardi, a quien le reconoce que se comportó como un padre con los tres hijos de Maxi López.

Acto seguido, se refirió a la Suárez, con quien se mostró muy crítico, aunque comentó que lo decía como “un hombre ajeno a todo”: “No es de mi agrado la China, más allá de que considero que es una chica bonita como tantas, y no creo que esté bien como ella se maneja y se manejó. Estoy en desacuerdo totalmente”.

Andrés Nara, el papá de Wanda, apuntó contra la China Suárez

Además, opinó que “ella tendría que cuidar ciertos detalles”, y lanzó: “La belleza, no te digo que es un arma, pero es un cierto poder que vos tenés. Tenés que considerar eso y manejarlo y no tenés que afectar a nadie; en este caso, puede ser una familia. Por ahí, fue un malentendido. (...) Hay que ser muy prolijos en las cosas que se digan, porque ella es una dama y él está con una familia”.

En esta línea, el papá de Wanda dio a entender que la belleza para la China es un “poder” y que fue el causante del tremendo escándalo que se generó entre su hija y el jugador del PSG.

El audio fue reproducido en el programa Socios del Espectáculo (eltrece). Allí, Mariana Brey recordó que Nara tiene “tanta empatía” con Maxi López porque ambos han sido infieles. A la vez, reconoció que ahora está buscando “un acercamiento con Wanda”. En tanto, el conductor, Adrián Pallares, contó que por su distancia con Wanda “no ha compartido tiempo con sus nietas”.