Este viernes al mediodía se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Chico Novarro, uno de los músicos más emblemáticos de la Argentina, a sus 88 años.

En este contexto, muchas personalidades lo recordaron en los medios de comunicación y expresaron su tristeza ante la pérdida del conductor. Uno de ellos fue el cantante Raúl Lavié, quien se emocionó al hablar de él en Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Raúl Lavié y su recuerdo sobre Chino Navarro

El conductor Jorge Lanata fue el encargado de dar la noticia en el ciclo, donde brindó más detalles al respecto. Luego de aportar datos sobre su trayectoria profesional, le dio lugar a Lavié, que se encontraba desde un móvil.

“Estoy mal, como verás es tremendo porque el golpe más fuerte es que ayer había pactado con Cristina (Alessandro, su exmujer) ir a saludarlo, ir a verlo. No pude, no llegué, o sea que más todavía siento un dolor inmenso porque excede la relación profesional que teníamos como músico, autor y yo como intérprete. Teníamos una relación afectiva muy fuerte, tenemos un grupo de amigos que nos juntábamos todas las semanas y él era partícipe de todos esos días que compartíamos entre nosotros, hasta que, como pasa siempre, se va diluyendo por el trabajo y por otras cosas y se fueron espaciando, pero éramos compañeros de golf, por ejemplo”, introdujo.

Por otro lado, se refirió al talento de Chico, con quien vivió cientos de momentos importantes. “Teníamos una relación muy afectiva y más allá de mi admiración, creo que no ha sido reconocido como uno de los grandes autores de cualquier país. Es uno de los más grandes autores universales, era alguien que tomaba un grano de tierra y que hacía un tema relacionado con eso, lleno de alternativas que llegaban al corazón. Hablábamos el mismo idioma, el idioma de la buena música, de la sensibilidad, eran muy gratas nuestras conversaciones y nuestra relación muy alegre y feliz. Cuando estábamos a solas o en grupo decía cosas relacionadas a sus temores por su salud y todo eso, pero de vez en cuando quién no los tiene”, agregó.

Sobre cómo se conoció con el cantautor, aclaró: “Lo conocí a fines del 50 más o menos. Comienza de a poco la relación, lentamente, y todo relacionado con la música. Se afianzó cuando comenzamos en El Club del Clan, cuando nos fuimos conociendo más profundamente, cuando nos juntábamos y él me tocaba el piano y me cantaba los temas que estaba haciendo, componiendo. Realmente eso sirvió para unirnos más como personas más que como compañeros del camino de la música. Fue fundamental mi relación con él”.

Integrantes del programa televisivo El Club del Clan

Sobre lo que sabía en lo que se refiere al estado de salud de Novarro durante el último tiempo, específico que se encontraba en su casa y que tenía diversos problemas respiratorios. “Tampoco ya no reconocía a nadie, fue ahí donde Cristina me aconsejó: ‘No vengas, no reconoce a nadie, esta semidormido’. Además, por la recomendación del médico acepté eso, porque ir a ver a alguien en el cual no podés tener contacto más que verlo indefenso… me vuelvo indefenso yo”, comentó.

Respecto de lo primero que sintió tras la información, sostuvo: “Me da la sensación de cuando se van los amigos de toda la vida, sentís que se acortan nuestros tiempos y lo primero que se me ocurrió cuando recibí esta mañana la noticia fue abrazar a mi nieta que tiene 3 años y que vive con nosotros para que me transmita el futuro de seguir viviendo, de aferrarme a la vida”.

Por otro lado, Marina Calabró le consultó acerca de por qué motivo Chico no recibió el reconocimiento mundial que merecía. En este sentido, aseguró: “Para mi fue el autor más importante que tuvimos en estos últimos tiempos, pero desde el principio lo fue. Lógicamente los temas que más pegaron fueron los temas relacionados a la música más rentable, pero tenía unos temas que los tengo en su mayoría y que son conmovedores. La carta de un león a otro, por ejemplo, es una maravilla. Hay tantas cosas que a veces pasan desapercibidos para el gran público”.

Posteriormente, hizo hincapié en su paso por el programa televisivo de la década de los ‘60, por el cual saltaron a la fama junto a otras personalidades como Palito Ortega, Violeta Rivas, Johnny Tedesco, y Lalo Fransen. “Yo tuve que pelear mucho para crecer como artista y cantante porque pertenecía a un movimiento que se llamó El Club del Clan. Ese movimiento quedó en una conversión al crecimiento que se producía por el cambio generacional y muchos lo tomaron como una cosa menor. Fue muy importante para todos nosotros, nos dio la posibilidad de seguir abriendo camino. Respeto el grupo porque me dio la posibilidad de ser reconocido popularmente. A Chico le pasó lo mismo, todos se quedaron en sus temas ‘menores’, pero no eran menores. Costó mucho superar, hay mucha gente que no reconoce o no sabe cuál es su trayectoria, pero él siguió creciendo”.

Raul Cobian ( Tanguito ) Chico Novarro, Raúl Lavié y Palito Ortega en "El Club del Clan"

Luego de referirse a su nivel como artista, dio detalles de cómo era personalmente y lo recordó con elogios. “Era un tipo bárbaro, tan querible, daba tanta alegría, nunca lo vi preocupado, nunca triste, nos juntábamos muchas veces en reuniones de amigos, jugábamos la golf, compartíamos caminatas y conversábamos cosas gratas de la vida, analizábamos situaciones, todo lo que dos amigos pueden hacer. Yo considero amigos a aquellos con los que podés estar en silencio, sin la necesidad de hablar y sin acompañarnos, como lo hacíamos, esa es la mayor virtud de sentirte amigo de alguien”.

Posteriormente, nombró uno de los temas que más lo marcó en relación con la carrera de Novarro y sostuvo: “Hay un tema que grabamos juntos que se llama Un pueblo para los dos, ahora lo iba a buscar para escucharlo”.

Lalo Fransen, Chico Novarro, Palito Ortega, y Raul Lavié, años atrás

Tras nombrar diversas anécdotas y pormenores de su estrecho vínculo, cantó una parte de la emblemática canción “Algo contigo” y se despidió entre lágrimas de quien lo acompañó durante toda su carrera profesional.